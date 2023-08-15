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用公款買咖啡機涉貪？高虹安辯不喝咖啡 一張網照掀論戰

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安昨遭北檢起訴後，今天上午到新竹天公壇參拜。記者王駿杰／攝影
高虹安昨遭北檢起訴後，今天上午到新竹天公壇參拜。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署昨將她起訴，高虹安則稱自己不喝咖啡、檢方卻說她買咖啡機的錢是用公費支出，有網友找出高虹安喝咖啡的照片，對此，新竹市府發言人施淑婷緩頰，這些照片就是高虹安在推廣在地優質的咖啡相關產業而已，高虹安身為市長，是非常願意去推廣的。

施淑婷解釋，其實高虹安真的就是不會喝咖啡，因為她每次問高要不要喝咖啡，對方都拒絕，她覺得喝不喝咖啡這東西，高本身是因其體質沒辦法喝咖啡，有些人就看到圖片開始捕風捉影，說高平常就有在喝咖啡，這是完全錯誤的解讀。

施淑婷說，這些照片就是高虹安在推廣在地優質的咖啡相關產業而已，她覺得，有些跟高不熟的人任意評斷這樣的言論，看圖說故事，非常不妥。

咖啡 高虹安

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