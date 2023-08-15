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力挺高虹安未與侯陣營溝通？ 朱立倫：見縫插針

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
朱立倫表示，這是在見縫插針，製造對立，大家都希望朋友越多越好、敵人越少越好。
朱立倫表示，這是在見縫插針，製造對立，大家都希望朋友越多越好、敵人越少越好。

新竹市長高虹安因貪污遭起訴，國民黨主席朱立倫力挺高，但未與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室溝通，朱立倫表示，這是見縫插針，製造對立，大家都希望朋友越多越好，敵人越少越好。

朱立倫說，這是存心製造對立，見縫插針，想造成藍營、國民黨的問題，沒有這回事，其實他這兩個多星期只有今天回到台北，每天都在各地替侯友宜與立委助選，他們全力在前線力拚時，絕對不要相信所謂的見縫插針，也不要想製造藍營困擾。

朱立倫表示，有關於高虹安的事情，這是基本態度，希望民進黨不要因為政黨的不同立場，有不同的司法對待，這也是長期以來民眾的質疑。他要強調的第一是尊重司法、毋枉毋縱，不應該因政黨有差別待遇，他們希望用司法還給當事人清白，這都是基本態度，難道他們要對同為在野聯盟、在野陣營的人落井下石嗎？他們當然還是希望還給高虹安清白。

朱立倫說，他相信今天同樣是在野陣營的，大家能夠合作。高虹安身為縣市長也經常展現善意，侯友宜每次去參加重要活動、台中市長盧秀燕召集活動，高都有親自參與或派人參加，連他到新竹，高虹安也有參與陪同，他們朋友越多越好，敵人越少越好。

對於侯友宜競選陣營與朱立倫方面意見不同的傳聞，朱立倫說，這是在製造矛盾，製造對立，沒有這回事，他們都是全力挺侯友宜，力拚到底，他們共同態度都是朋友越多越好，敵人越少越好，沒人希望朋友越少，敵人越多。

朱立倫 高虹安 侯友宜

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