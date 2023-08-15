高虹安被起訴控綠營政治追殺 他打臉：是國民黨踢爆的

新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，北檢依貪汙等罪嫌起訴。民進黨立委洪申翰今天表示，當初踢爆此案的是國民黨的新竹市長候選人林耕仁，現在民眾黨的助理認罪，藍白兩黨主席過去都宣稱反貪腐，結果遇到自己人就轉彎。

洪申翰指出，此案是林耕仁踢爆，現在民眾黨助理認罪，不知道何來所謂的政治追殺，到底是誰追殺誰，難道是國民黨跟民眾黨追殺高虹安嗎？這個邏輯很荒謬，不覺得很可笑嗎？

洪申翰表示，民眾黨跟國民黨現在跳出來護航高虹安，看起來是忽略檢方偵辦的事實大力護航，更凸顯藍白過去宣稱反貪腐，現在看起來遇到自己人就轉彎。

北檢起訴書提到，高虹安以公費購買咖啡機、衛生紙、雙眼皮貼、衛生棉，甚至還有洗頭費用，高虹安昨天反駁，是助理先代墊，之後都有歸還，她不喝咖啡，大家都知道。

洪申翰說，對高虹安的說法有點訝異，因為他親眼看過高喝咖啡，可能現在很努力進行司法攻防，但百密有很多疏漏。