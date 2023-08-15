被問相信司法、還是高虹安清白？蔣萬安這六個字回答

新竹市長高虹安任職立委期間，涉嫌詐領助理費，台北地檢署昨天偵查終結，依貪污罪起訴高虹安及助理共5人，國民黨主席朱立倫聲援表示「我相信法律一定要還給高虹安清白」；國民黨總統參選人侯友宜今天也說，民進黨常用選舉操作打擊異己，相信人民的眼睛是雪亮的，司法會還給當事人公道。台北市長蔣萬安今也被問，回答說，尊重司法調查。

媒體也追問蔣，「相信台灣司法？還是相信高虹安清白？」蔣萬安表示，尊重司法調查，希望透過司法來釐清相關的事實。

台北市長蔣萬安今天出席「看見台灣」10周年攝影巡迴展開展記者會，媒體今天也問蔣萬安，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹是否有來要求幫忙輔選？蔣萬安表示，只要有需要，他都會全力支持、全力以赴，尤其這次除了總統大選，還有立委選舉，國會席次也非常重要，這部分一定是全力協助、全力幫忙。