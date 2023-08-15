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新北愛心大平台今年獲捐2.4億 侯友宜：不遺任何一人

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市府今天辦感恩會，邀205個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，由侯友宜頒贈感謝狀。記者張曼蘋／攝影
新北市府今天辦感恩會，邀205個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，由侯友宜頒贈感謝狀。記者張曼蘋／攝影

「我真不知道該怎麼辦。」60多歲阿嬤因兒子入獄，家中頓時失去經濟支柱，還要照顧2歲孫子，所幸板橋第二社福中心社工去年及時介入，經評估後，阿嬤不常煮飯，孫子也需要大量尿布，社工除了協助申請相關弱勢補助外，也運用好日子愛心大平台資源，捐贈即時熱食及尿布。新北市長侯友宜也強調，「新北市也好、全台灣也好，不要遺忘任何一個人，這就是我永遠的一個方向」。

新北市好日子愛心大平台自2019年6月17日成立， 4年多來持續結合各界善心資源，到今年7月31日已媒合43億2435萬多元的物資和善款，超過3千949萬人次受益，其中今年至今已獲2.4億物資及善款。新北市府今天辦感恩會，邀205個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，由侯友宜頒贈感謝狀。

侯友宜表示，今天看到很多幫助新北的菩薩，這幾年他當新北市長，大家不斷給他支持，讓他度過3年多最艱辛疫情，「沒有你們，新北市不會這樣祥和」，人生很多東西留不住，所以能在人生中幫助別人，也能給自己開心。

侯友宜強調，他不管身在哪個職位 ，永遠關心每一個人，「新北市也好、全台灣也好，不要遺忘任何一個人，這就是我永遠的一個方向」，讓台灣有個良好的生活環境，大家都可以得到妥善照顧。

社會局社工科長劉文湘表示，60歲阿嬤獨自帶孫子的案例，其實還有很多類似的例子發生，好日子愛心大平台資源眾多，但需要社工介入後給予適合的資源，才能達到資源有效運用。

侯友宜今天出席感恩會，表示新北市也好、全台灣也好，不要遺忘任何一個人，這就是他永遠的一個方向。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天出席感恩會，表示新北市也好、全台灣也好，不要遺忘任何一個人，這就是他永遠的一個方向。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 社工

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