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影／被起訴隔天 高虹安：已收到大聯盟新竹棒球場報告

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安聯訪，回應新竹棒球場最新進度。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安聯訪，回應新竹棒球場最新進度。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安被控在擔任立委期間壓榨助理共同虛報、浮報酬金及加班費46萬餘元，作為辦公室及個人私用，台北地檢署昨偵查終結，依法起訴，但高虹安認為，兩周前剛完成前市長林智堅棒球場案行政調查報告移送監察院，此時起訴的時間點令人懷疑；高虹安說，上月邀美國大聯盟MLB場務專家開挖新竹棒球場，其分析報告昨已送達市府，會盡速對外公布。

美國大聯盟場務專家Chad Olsen上月13日到新竹棒球場進行場地檢測與改善評估，進行8處斷面開挖，測試清碎石層或底層排水狀態，開挖的8處斷面，涵蓋中外野與場邊側溝區，剷土機挖掘1公尺見方的土壤。Chad Olsen以目視、觸摸甚至走入洞內了解土層情形，希望找出地漏點以釐清排水。

高虹安今到新竹市天公壇參拜，媒體提問新竹棒球場目前的改善狀況與進度，高虹安說，美國大聯盟的報告昨天已送達市府，報告是全英文，目前已請專業廠商翻譯，初步看到的狀況，只能說「不是很妙」，詳細內容還要與專家做討論。

高虹安說，大聯盟廠務專家提供的這份報告非常專業，包括土壤檢測及比對，以及棒球場的土層，每一層的狀況與排水情形都做了詳細分析，她相信，若要把棒球場做好，並獲得國際認可，這份報告是非常重要的，市府不會等閒視之，會認真檢視相關內容，並以記者會形式向議會及市民報告。

高虹安 美國

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