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揭全台最貴棒球場在屏東 王鴻薇：恐債留曾孫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今針對屏東縣國際棒球場統包工程案舉行記者會，揭露全台最貴的屏東棒球場造價高達25.8億元，就財務可行性評估初估要100年才能回本，得標的廠商隆大營建與綠營淵源頗深，此項工程恐債留曾孫。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇今針對屏東縣國際棒球場統包工程案舉行記者會，揭露全台最貴的屏東棒球場造價高達25.8億元，就財務可行性評估初估要100年才能回本，得標的廠商隆大營建與綠營淵源頗深，此項工程恐債留曾孫。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會，她說，全台最貴的屏東棒球場，造價高達25.8億元，就財務可行評估，初估要百年回本，得標廠商隆大營建與民進黨淵源頗深，這項工程恐債留曾孫。

王鴻薇針對屏東縣國際棒球場統包工程案，上午舉行記者會，王鴻薇說，新竹棒球場花費12.1億元，屏東今年4月發包屏東棒球場的興建，這個錢是前瞻基礎建設計畫的一部分，造價高達25.8億，比新竹棒球場高出一倍。新竹棒球場容納人數為1萬5000人，低於桃園棒球場2萬人、台中洲際棒球場2萬人。

王鴻薇表示，桃園棒球場2009年啟用，花費8.36億；台中洲際棒球場2006年啟用，花費10億；斗六棒球場花費8億元，天母棒球場6億元。屏東棒球場興建經費高，財務分配是中央補助7.5億元，縣政府自行負擔18.4億元。

王鴻薇指出，根據屏東棒球場評估報告，估計年收入是3939萬元，年支出1367萬元，每年估計淨收入是2572萬元，這樣的財務估計，算是非常樂觀，即使這麼樂觀，屏東棒球場未來即便列入自償計畫，要百年才能回本，棒球場不是只有這一輩使用，可能子子孫孫也要還相關債務，要一直還到曾孫，要百年才能回收的工程，真的是債留曾孫。

王鴻薇表示，屏東縣政府目前債務餘額30億，每年收支短絀，從8年前的10.62億，暴增到2022年40.32億元，未來還要承擔18億建設成本。相信屏東縣政府一定會戰南北，稱屏東人值得一個棒球場，當然不希望重蹈新竹棒球場的覆轍。

王鴻薇說，25.8億屏東棒球場由隆大營建公司統包，過去沒有任何興建運動場所紀錄，唯一可以在屏東看到的是，隆大是做老舊校舍整建統包工程，分別是恆春國小、僑勇國小。隆大營建公司獨董包括中油前董事長陳金德，陳是監察院長陳菊的人馬。陳金德2021年到隆大擔任獨董後，今年4月順利得標25.8億的屏東棒球場，是否前瞻都有「綠友友」的相關企業可以承包？

王鴻薇指出，高雄市不動產開發公會榮譽理事長、隆大董事長陳武聰很挺民進黨、蔡英文總統，2018年主持蔡英文簽名公仔的拍賣會。她靜待屏東縣政府回應，根據過去所有的公共建設紀錄，未來如何追加預算，她不敢想像，但絕不容許未來的屏東棒球場如新竹棒球場那樣。

屏東縣政府 王鴻薇 新竹

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