賴勁麟疑政治獻金獨厚新潮流 藍委：吸台電的血養綠營

民進黨立委賴品妤之父賴勁麟被揭露政治獻金獨厚新潮流，民進黨立委賴瑞隆獲百萬政治獻金。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨假發展綠電的名義，是否行賺錢之實，吸台電的血，不就是吸台灣人的血，難道要用台電供養這些綠營的政治人物嗎？

王鴻薇說，賴勁麟的雲豹能源的問題是，在能源政策裡，民進黨假發展綠電名義，是否行賺錢之實，民進黨立委賴品妤的爸爸賴勁麟一人，擔任18家公司董事長，台電今年虧損4000億，來自採購綠電不敷成本，有人講賣一度電虧一度電，如果看風力發電的購電成本是超過7元，太陽能大概是一度電4.8元，相較於電價，不管是民生用電、工業用電，大概是2.5元，台電這樣是賣一度電虧兩三度電，誰賺去了，搞了半天，是像雲豹能源由民進黨新潮流擔任門神，這樣的企業集團賺去了，讓民進黨發財，台電跌倒。

王鴻薇表示，吸台電的血不就是吸台灣人的血，在這樣的能源政策裡，到底是什麼樣的利益共生集團賺錢後，再提供政治獻金。她看名單，九成以上都是捐贈給民進黨，她也是剛剛才知道賴瑞隆有高達100萬的政治現金。賺台電的錢，賺全中華民國人的錢，再把這一切輸送到特定政黨，特定政治人物，難道要用台電供養這些綠營的政治人物嗎？赤裸的事實揭開後，大家就會知道台灣的能源政策有多麼可悲。