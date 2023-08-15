賴勁麟任多家綠能負責人 陳建仁：別抹黑

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任多家綠能公司董事長，被外界質疑民進黨倚靠綠能「肥了」，台電卻瘦了，對此，行政院長陳建仁今受訪反駁，稱綠能僅占台電成本6%，綠能發展是朝野共識，不需要有不必要的謾罵跟抹黑綠能發展。

高雄地檢署、調查局航業處、關務署等單位聯手偵破毒品「卡痛」轉口案，今早在高雄旅運中心舉辦記者會，陳建仁率法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗等人出席，美方也派員到場，這波毒品共查獲179公噸，市值逾300億元，為台灣首次破獲最最大量。

活動開始前，陳建仁接受聯訪，談及賴勁麟擔任多家綠能公司董事長，他強調，台電發電成本增加是因為俄烏戰爭關係，台電已做過多次說明，如燃料成本最近增加兩倍，但成本增加是受戰爭影響，綠能實際只占6%成本，與綠能發展無關。

他說，台電背負政策任務，沒有大幅調漲電價，是希望促進台灣經濟發展，減少通貨膨脹，先前朝野政黨的總統候選人都已經積極地在推動綠能發電，可見綠能已是朝野共識。

陳建仁強調，綠能在政府努力下，風力跟太陽能發電量已經大幅增加，政府也在這方面會繼續努力，大家攜手共進，才能夠使得台灣在綠能的發展上，趕上國際的標準。

另外，新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，昨被台北地檢署依貪汙罪起訴，但外界質疑新竹市府二周前才移送林智堅棒球場案，檢方起訴時機點巧合，是政治追殺。

陳建仁說，清廉不貪汙，是對於一個政治人物最低的要求，這件事情已經進入了司法調查，他對高虹安就事論事，不必要把不相關的事情牽扯進來，反而沒有幫助民眾了解真相。