柯文哲挺高虹安為清白奮戰 王婉諭有全黨挺一人既視感

時代力量黨主席王婉諭今天說，新竹市長高虹安遭到北檢起訴，仍然堅稱「助理自願捐出加班費哪有違法」，民眾黨主席柯文哲隨即舉行記者會力挺，不禁讓人有新竹市前市長林智堅的論文案，民進黨在去年「全黨挺一人」的既視感。

王婉諭在臉書發文指出，早在去年選舉前爆出助理費爭議時，自己就曾經說過，「回捐的本質，其實就是雇主巧立名目，變相侵蝕勞工的勞動所得。無論是『自願』或是『非自願』，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更有很大的法律爭議。」

王婉諭認為，不論是社工回捐或助理回捐都一樣，因此當高虹安遭到北檢起訴，仍然堅稱「助理自願捐出加班費哪有違法」，自己感到非常詫異，然而更讓人驚訝的是柯文哲，隨即舉行記者會力挺高虹安，不禁讓她有民進黨在去年林智堅論文案時「全黨挺一人」的既視感。

王婉諭說，自己尊重司法，還有高虹安透過司法程序，爭取清白的權利，但是她還是要強調，截至目前為止，高虹安、民眾黨還是沒有搞懂問題在哪裡，政黨不可能永遠不犯錯，因此要真正體現政黨價值，就是面對錯誤的態度。

王婉諭強調，清廉是任何政治人物的最低標準，也是任何政黨必須謹守的底線，自己很認同柯文哲所說，司法是國家的最後防線，所以她更想要問，「民眾黨對於清廉價值的底線，又到哪裡呢？」