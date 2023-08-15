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球衣背號藏玄機「清美配」？ 綠議員：兩者有互補效果

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面對近日「清美配」傳言，賴競辦發言人、民進黨議員趙怡翔今天接受廣播專訪表示，確實有很多支持者期待，兩者也具有互補效果，不過現在談這件事還太早。圖／取自「POP Radio」直播
面對近日「清美配」傳言，賴競辦發言人、民進黨議員趙怡翔今天接受廣播專訪表示，確實有很多支持者期待，兩者也具有互補效果，不過現在談這件事還太早。圖／取自「POP Radio」直播

副總統賴清德近日出訪友邦，日前過境美國與駐美大使蕭美琴，前往紐約花旗棒球場看了紐約大都會出戰對抗勇士隊比賽，蕭事後在臉書分享兩人穿著「1」、「11」球衣合照，被外界解讀是在為「清美配」測水溫，賴競辦發言人、民進黨議員趙怡翔今天在專訪表示，確實很多支持者有期待，以他個人角度來說兩者也有互補效果。

趙怡翔今天接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，談到近日「清美配」話題，他認為，蕭美琴跟美方具有高度信任關係，蕭早在10幾年就在華府工作過，對於美方官員、民代都認識多年，在工作上蕭對於台灣當前國家利益也非常清楚，「台美21世紀貿易倡議」從頭到尾都一同參與推動，也持續和美方區域安全方面交流，這些成果都是大家有目共睹。

黃暐瀚提問，蕭美琴若與賴清德搭配競選正副總統是否會有加分，趙怡翔表示，以他個人立場來說，民進黨很多支持者都有這發現期待，從現在性別平等觀念來看，確實有助於選情。

趙怡翔說，賴清德過去在地方首長、民意代表、行政院長、黨主席在國內政治歷練相當完整，但在外交方面，蕭美琴確實經驗較為豐富，兩者間在性邊、經歷都有互補的效果。

趙怡翔表示，副總統人選照慣例都是由總統參選人決定，競總團隊是不會去干涉太多，針對此事，他無法代表賴清德、蕭美琴來發言，而且副手討論都會比較晚，現階段這件事還太早。

台駐美代表蕭美琴(右)在臉書貼出與賴清德(左)在大都會棒球場的背影合照，引發熱議。圖／取自蕭美琴臉書
台駐美代表蕭美琴(右)在臉書貼出與賴清德(左)在大都會棒球場的背影合照，引發熱議。圖／取自蕭美琴臉書

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