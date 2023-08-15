批柯文哲為利益踐踏價值 邱顯智：似蔡總統挺林智堅

時代力量立委邱顯智今天說，台灣民眾黨主席柯文哲不顧基本事實，為了反駁就隨便亂講、硬凹到底，從嘉義區漁會榮譽理事長林水樹到新竹市長高虹安都是如此，這是為了政治利益踐踏基本價值，而似曾相似的就是蔡英文總統，帶領民進黨力挺新竹市前市長林智堅。

邱顯智在臉書發文指出，柯文哲說林水樹擔任過公職，不要亂貼黑道的標籤，事實上林水樹從來沒有擔任過公職，擔任東石鄉長的是他的哥哥林純金、他的女兒林佳瑩，還有他的姪兒林俊雄，三人連續當五任。

邱顯智表示，柯文哲要說林水樹是縱貫線大哥、海線大老、地方人士都好，但是沒有人會說他不是黑道，也從來沒有擔任公職，這就是柯文哲最大的問題，不顧基本事實，為了反駁就隨便亂講、硬凹到底，從林水樹的爭議到高虹涉詐領助理費被起訴，都是如此。

邱顯智說，自己在去年就有說過，高虹安的例子承認錯誤、誠實面對才是上策，她要選擇其他方式爭取清白，那是她的權利，但是柯文哲身為民眾黨主席，卻用政治迫害轉移焦點，完全沒有任何機制來面對黨公職涉貪爭議，柯文哲是在踐踏民眾黨有基本是非的支持者，還有踐踏台灣社會反貪腐的高度共識。

邱顯智認為，柯文哲為了政治利益，踐踏基本價值，似曾相似的還有蔡總統，帶領民進黨全黨力挺林智堅，當時自己看不下去說了重話，「身為民進黨主席，您不該為了鞏固基本盤，帶領您的支持者指鹿為馬，破壞台灣的良善價值」，同樣的批評，現在可以用在柯文哲身上。