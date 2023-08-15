郭董提科技谷遭綠委批「芭樂票」 張斯綱：想法可再討論

鴻海創辦人郭台銘日前提出提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，引發熱議，民進黨立委吳思瑤批評，郭開芭樂票，國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱認為，郭所提出的想法可再討論，不如務實地傾聽，才能解決在地居民的困擾。

張斯綱表示，北投多數居民認為，關渡、洲美平原要發展農業，是不切實際的，因為這裡的灌溉水源跟農用道路情況，根本就不敷使用，此外，大度路以南被市府畫為公共設施保留地幾十年，監察院早在2013年就糾正過內政部和台北市府，至今仍未取得開發。

張斯綱認為，應盡速盤點不必要使用用地，早日解編還給北投人，倘若市府真的要將大度路以南作為亞運，或任何大型賽事場館使用，國土功能分區就應該畫設為「城鄉一」，並儘速啟動徵收程序且明定期限，期限一到，不管是未完成徵收或沒有申請到主辦權，就應該立即解編還地於民。

張斯綱說，將用地解編後就能把用地分割處理，例如紅樹林保護區就維持生態保護園區，焚化爐附近的平原，其實並不適合務農，解編後就轉成低度開發用地，對北投居民來說也是美事一樁。