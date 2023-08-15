稱不存在正式獨立 賴：台灣是名為中華民國的主權國家

彭博電視14日播出對中華民國副總統賴清德的專訪，雙方就「台獨」你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨立」的疑問，稱不存在追求正式獨立的框架；他也說，台海議題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」

賴清德首次以副總統身分接受國際媒體專訪，彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）以封面新聞報導，彭博電視（Bloomberg TV）公布專訪片段，賴清德說中文，彭博將賴的回應譯為英文播出；根據彭博公布的內容，主持人數度追問賴的台獨立場。

賴清德2017年擔任行政院長期間在立法院表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變。」賴今年1月接任民進黨主席稱，台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布台獨的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。

接著，賴清德7月在競選活動中呼應後援會的說法表示，未來他領導的國家朝蔡總統的方向持續走，「當台灣總統可以走入白宮，大家所追求的政治目標就達成了。」英國金融時報報導美方要求釐清。

彭博主持人詢問，「台灣人民追求正式獨立（formal indenpence）嗎？你呢？」賴清德表示，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立計畫是什麼，賴清德說，「不存在這樣的框架」（So no such framework exists.），他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀；「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家。」

賴清德說，台海局勢緊張甚至影響現狀，這不是台灣造成的，而是源自北京越發獨斷的作為；北京不僅想併吞台灣，也想改變國際秩序。

賴清德表示，台海問題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」

主持人接著詢問，賴清德的一些挑釁言論引發華府關切，「你做了什麼改變？」賴清德說，他身為蔡英文總統國安團隊的一員，與美國之間有著負責任且清晰的溝通管道，有效分享訊息，了解問題所在並合作解決。

「目前這場選舉就是兩條路線，一是在深化民主的狀況下，持續與國際社會密切互動合作，二是接受一中原則，和中國站在一起。」賴清德說，「我相信美國會持續支持台灣繼續往民主這條路上走。」

賴清德表示，俄羅斯在毫無動靜下侵略烏克蘭，讓外界看到獨裁國家不可預測的本質，台灣要為最壞狀況做準備，必須盡力避免台海戰爭。

此外，主持人詢問，若美國要求台積電在美擴廠，賴清德是否會阻撓？他說，半導體產業不是靠一兩個廠就可以，這是完整的產業生態；台積電的先進製程和基地都在台灣，若台積電選擇在美國會其他國家開發業務，這就是台灣經濟實力的擴張，也是全球供應鏈重組的一部分，他會正面看待這些發展。