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羅智強拿蘇、謝特別費事件幫高虹安說話 苗博雅嗆：戴有色眼鏡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對羅智強對高虹安評論，社民黨大安區立委參選人、北市議員苗博雅認為，羅智強以首長特別費為詐領助理費的案件，兩者性質不同。圖／聯合報系資料照
針對羅智強對高虹安評論，社民黨大安區立委參選人、北市議員苗博雅認為，羅智強以首長特別費為詐領助理費的案件，兩者性質不同。圖／聯合報系資料照

新竹市長高虹安遭指控擔任立委時疑似詐領助理費，遭檢方起訴，引發熱議，國民黨大安區立委參選人羅智強拿出2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、行政院前院長蘇貞昌特別費的標準，揚言高若要關「蘇、謝也要關」，對手台北市議員苗博雅在臉書反批，助理費和特支費性質完全不同，羅擔任過總統府副秘書長、議員竟分不清楚，「戴上藍綠的有色眼鏡，真的會讓人看不到黑白。」

苗博雅表示，民代助理費和立院助理加班費，都屬於助理薪資，由立法院或議會直接匯到助理帳戶，一毛錢都不會進到民代個人帳戶，沒有一毛錢屬於民代本人，勞動契約薪水多少，就匯多少，加班多久，就領多少，都不能以少報多，不能從公庫領出不該領的錢。

苗博雅說，過往的首長特別費，因為法令規定有灰色地帶，一部分經費不需要單據核銷，因而成為首長個人任意支配的收入，後來因為衍生貪腐爭議，藍綠重要人士紛紛中箭落馬，後來修法明確化，讓特別費從此不再是首長的個人小金庫。

苗博雅提到，在議員任內她深入挖掘台北市前勞動局長陳信瑜詐領特別費、洩密案，當時前市長柯文哲堅持力挺陳信瑜，讓陳繼續當局長，但在2023年3月，陳信瑜被台北地檢署依違反「貪污治罪條例」，及「刑法」洩密罪等起訴，「在議員任內，揭發弊端，不分黨派。即使民進黨籍的陳信瑜，我也不曾手軟。」

苗博雅說，羅智強自稱戰將。但在他議員任內，台北市發生這麼多貪腐案，「有哪件是羅智強揭發？揭弊戰力在哪？」基於無罪推定原則，現在不能說高虹安有罪，必須等待法院判決，但高被起訴，是事實，即使是辯護律師，也應該基於證據、事實、法理辯護。

苗博雅批評，羅智強以牛頭不對馬嘴的首長特別費為詐領助理費的案件護航，真的很感嘆，質疑如果高虹安是民進黨會這樣護航嗎？「戴上藍綠的有色眼鏡，真的會讓人看不到黑白。」

苗博雅 議員 特別費

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