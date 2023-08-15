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【專家之眼】在政治口水之外，重啟核電的關鍵所在

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
核四廠重啟議題，已吵了數十年，每到大選又成為藍綠攻防議題。圖／聯合報系資料照片
核四廠重啟議題，已吵了數十年，每到大選又成為藍綠攻防議題。圖／聯合報系資料照片

於過去的40年間，非核訴求透過綠色理念與人道主義的宣揚，終而在全球逐步取得認同；而倡議者也能借助幾次核電安全事故，讓先進國家的主流黨派不得不轉向支持，從提升安全標準與強化定期檢修，到廢核時間表的提出！

在台灣民主化的過程裡，反核也一路轉成為社會主流意見；更何況蔡英文總統的競選政見，「2025非核家園」，雖然在「廢除電業法95條第1項」敗下陣；但其主要精神卻在重啟核四公投案上，取得部分的實質效力。

非常明確的對比，於前後兩次的核電公投當中，是在2018年與九合一大選合併舉行，當時的贊成方取得有效票數的近六成；但在2020年重啟核四案上，贊成方，卻少開出210萬票！

因此，就連公投案要成立的必要條件：超過該次應投票總數的四分之一，門檻條款也都不夠啊。反觀，明確擁戴「2025非核家園」的人數，則在前後兩次的公投裏，還增加25萬餘票！即使在藍營擁有選民優勢、科技產業與商業服務發達的中、北部都會區，重啟核四的支持票，依舊與先前的結果少開出三成票。

有趣的觀察是，因著新冠疫情下的財政負擔，以及烏克蘭戰爭所帶起高昂的能源成本，原擬定限期減低核電占比，甚或全面廢核的先進國家，從法國到日本，早都改弦易轍了。

在蔡英文總統的意志貫徹下，全力要推動再生能源，包括太陽能和風力發電；歷經七年時間，如今再生能源占比約8%強，但距離20%的目標則頗遙遠！更因著2024大選年的到來，如今電力結構的最適配置與台灣產業發展的需用，也再次成為政黨爭辯的熱門話題。

令人扼腕的是，距今不過一年半前的重啟核四公投案，以及那短開出的兩百萬票。可當時檯面上的政治人物，尤其出身最大反對黨的百里侯們，卻是避之唯恐不及啊。

因此，慎重解讀在2021年底，那兩百萬張未開出選票的背後意志，其實很有其必要。究竟缺席投票的人，是認為重啟核四的反對方，執政黨，銳不可當呢？針對重啟核四廠，個人缺乏信心？抑或因為勝算頗高和出自一時的樂觀，所以才理性的不出面？當然，明確改變其風險評斷與對核電的支持，也有可能。

在經濟理性與環境永續的終極目標之下，進一層能讓各政黨候選人，重行將：能源成本、電廠安全係數、地緣政治的衝突概率等關鍵變數，一一在多方參照與充分思辨後，提出完整說明與立場主張，才是民主價值的實踐與國家之福。

核四 公投 核電

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