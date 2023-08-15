許淑華風災時跑攤？ 中央再槓南投

卡努颱風重創南投仁愛，災民清除土石、消毒環境，縣府募集二手家具，助重建家園。連日來救災政治口水延續，內政部長林右昌昨在台中說，行政院副院長鄭文燦說4日許淑華縣長還在跑攤。鄭文燦昨在高雄說，他4日打電話給許提醒災情嚴重，無意指責任何人。許淑華昨未現身，縣府表示，南投風災不是選舉議題，無意口水之爭。

林右昌昨先透過臉書，延續許淑華救災問題，昨上午到台中勘查工程，他受訪說，鄭文燦曾說許淑華4日風災還在跑攤，鄭也聽公路總局反映，4日晚上打電話給南投災防中心，看起來只剩下科長在留守，一問三不知，對災情沒有掌握。

鄭文燦昨在高雄展覽館受訪說，自己4日晚間有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉災區情況可能很嚴重，隔天他就到南投參加應變會議，並與行政院長陳建仁視訊討論如何處理災情。

鄭文燦表示，他無意指責任何人，但希望地方政府都能依災防法規定行事，他當8年桃園市長，每次災害平均強制撤離300多人，對此滿有經驗。

南投縣新聞處長蔡明志說，應變中心一級或二級開設時機、進駐單位都有明文規定，不可能只有1個科長留守；4日二級開設，副縣長王瑞德整天坐鎮在應變中心，也睡在應變中心，許淑華除了去應變中心，還有去縣議會臨時會、會勘塌陷的埔里守城橋行程。

至於外界質疑許在跑攤，蔡明志說，許晚上行程都是單純致意合照，不到30分鐘就離開，就像陳建仁院長4日台北世貿中心參加台灣美食展，或像內政部次長到台中某餐廳參加活動。

蔡強調，中央應變中心4日12時30分撤除，南投應變中心至今仍在運作，這是不爭的事實，救災應同心協力，無意繼續口水之爭，盼中央別再無的放矢。