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賴清德美國演說稱不畏極權 侯辦：極權是講蔡英文嗎？

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯辦表示，民進黨阻擋疫苗護航高端外，還包含總預算強行通過逕付案二讀，還有強行開放萊豬進口相關就9項行政命令，開放美國萊豬，甚至連自家議員都在表決時棄權，都是「極權政黨」得最佳鐵證。圖／聯合報系資料照片
侯辦表示，民進黨阻擋疫苗護航高端外，還包含總預算強行通過逕付案二讀，還有強行開放萊豬進口相關就9項行政命令，開放美國萊豬，甚至連自家議員都在表決時棄權，都是「極權政黨」得最佳鐵證。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清在德紐約僑宴發表演說提到，「不管極權威脅多大，絕不畏懼退縮」。國民黨總統參選人侯友宜辦公室今天表示，民進黨阻擋疫苗護航高端外，還包含總預算強行通過逕付案二讀，還有強行開放萊豬進口相關就9項行政命令，開放美國萊豬，甚至連自家議員都在表決時棄權，都是「極權政黨」得最佳鐵證，「極權」是否指的是蔡英文政府？

副總統賴清德過境美國，在僑宴上稱「不管極權威脅多大，絕不畏懼退縮」，侯辦發言人柳采葳質疑，賴清德講的「極權」應該就是蔡英文總統，以及他所屬的民進黨。

柳采葳指出，賴清德在這次過境美國，待遇不如以往，賴清德卻還是利用「芒果乾」爭取支持，但民進黨的謊言早已被看破手腳，也難怪當賴清德說不畏極權時，有民眾批評民進黨就是一黨獨大的「極權政黨」。

她說，不只是疫苗案不聽民意，民進黨阻擋疫苗護航高端之外，還包含總預算強行通過逕付案二讀，還有強行開放萊豬進口相關就9項行政命令，開放美國萊豬，甚至當民進黨自家立委林淑芬、劉建國以及江永昌，表決時棄權，民進黨團還要將他們的跑票行為移送中評會，這都是「極權政黨」最好的鐵證。

柳采葳痛批，這些極權鐵證，都證明了，賴清德口中的極權威脅，就是民進黨蔡政府，甚至就是在說蔡英文，可能是因為賴清德深受其害，陰影太大，才會如此把心裡所想的，脫口說出。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文 民進黨 侯友宜

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