高虹安被起訴 黃珊珊：已偵結，事證應供檢視

北檢今天宣布依貪汙罪起訴新竹市長高虹安，民眾黨總統參選人柯文哲與他的競選總幹事黃珊珊今天下午回應，兩人都稱對偵查結果不意外，支持高虹安法庭上提證據自清。

柯文哲批檢方偵辦期間就多此違反偵查不公開原則，醜化高虹安形象。黃珊珊表示，去年選舉期間，執政黨用國家機器預設立場；檢方沒有讓高虹安完整辯駁，既然如此，現在已經偵結，相關事證都應公開讓社會大眾檢視。

黃珊珊指出，相關助理費用與項目是否挪為私用，都是可以調查的，有利不利的證據，法院都應該斟酌，支持高虹安提證據給法庭，在法庭上一一澄清和說明，也希望法院毋枉毋縱。