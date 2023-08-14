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轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

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高虹安被起訴 黃珊珊：已偵結，事證應供檢視

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊，下午三點出面表態。 記者歐陽良盈/攝影
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊，下午三點出面表態。 記者歐陽良盈/攝影

北檢今天宣布依貪汙罪起訴新竹市長高虹安，民眾黨總統參選人柯文哲與他的競選總幹事黃珊珊今天下午回應，兩人都稱對偵查結果不意外，支持高虹安法庭上提證據自清。

柯文哲批檢方偵辦期間就多此違反偵查不公開原則，醜化高虹安形象。黃珊珊表示，去年選舉期間，執政黨用國家機器預設立場；檢方沒有讓高虹安完整辯駁，既然如此，現在已經偵結，相關事證都應公開讓社會大眾檢視。

黃珊珊指出，相關助理費用與項目是否挪為私用，都是可以調查的，有利不利的證據，法院都應該斟酌，支持高虹安提證據給法庭，在法庭上一一澄清和說明，也希望法院毋枉毋縱。

黃珊珊表示，貪汙是重罪，法院需做完整釐清，無罪推定原則是普世價值，也適用於每個人，起訴後，希望透過司法調查還原真相，不要讓政治再介入司法。

民眾黨總統參選人暨民眾黨主席柯文哲（左）與柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊（右）下午針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明，重申力挺新竹市長高虹安捍衛自己清白。會後被問到政黨裡，民眾黨最沒錢一事，柯文哲回應：民眾黨最沒錢是新聞嗎？ 記者蘇健忠／攝影
民眾黨總統參選人暨民眾黨主席柯文哲（左）與柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊（右）下午針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明，重申力挺新竹市長高虹安捍衛自己清白。會後被問到政黨裡，民眾黨最沒錢一事，柯文哲回應：民眾黨最沒錢是新聞嗎？ 記者蘇健忠／攝影
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊，下午三點出面表態。 記者歐陽良盈/攝影
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊，下午三點出面表態。 記者歐陽良盈/攝影

高虹安 黃珊珊 司法

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