高虹安被起訴 黃珊珊：已偵結，事證應供檢視
北檢今天宣布依貪汙罪起訴新竹市長高虹安，民眾黨總統參選人柯文哲與他的競選總幹事黃珊珊今天下午回應，兩人都稱對偵查結果不意外，支持高虹安法庭上提證據自清。
柯文哲批檢方偵辦期間就多此違反偵查不公開原則，醜化高虹安形象。黃珊珊表示，去年選舉期間，執政黨用國家機器預設立場；檢方沒有讓高虹安完整辯駁，既然如此，現在已經偵結，相關事證都應公開讓社會大眾檢視。
黃珊珊指出，相關助理費用與項目是否挪為私用，都是可以調查的，有利不利的證據，法院都應該斟酌，支持高虹安提證據給法庭，在法庭上一一澄清和說明，也希望法院毋枉毋縱。
黃珊珊表示，貪汙是重罪，法院需做完整釐清，無罪推定原則是普世價值，也適用於每個人，起訴後，希望透過司法調查還原真相，不要讓政治再介入司法。
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