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販毒刑期「部分違憲」藍黨團批毒販輕判 強力反對修法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（左起）、立法院黨團總召曾銘宗、立委林思銘、首席副書記長李德維上午針對憲法法庭針對毒品危害防制條例釋憲結果表達不滿。記者曾原信／攝影
國民黨立委賴士葆（左起）、立法院黨團總召曾銘宗、立委林思銘、首席副書記長李德維上午針對憲法法庭針對毒品危害防制條例釋憲結果表達不滿。記者曾原信／攝影

憲法法庭認定販賣一級毒品，刑期以無期徒刑起跳，違反比例原則，認定部分違憲。國民黨立法院黨團舉行記者會質疑，蔡政府高喊零容忍，卻由蔡英文總統提名的大法官，在憲法法庭做出為毒販減刑判決，大開後門，民進黨是反毒還是在縱毒。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，高檢署今年發布111年度國內毒品情勢分析指出，去年國內各級毒品查緝量計9916.4公斤，為歷年新高，比前年3551.6公斤，增加179.2％。國內大麻查緝量屢創新高，前年查獲240.47公斤，去年暴增到1559.96公斤，增加6.5倍。顯見毒品更形氾濫，危害社會更形嚴重。

曾銘宗說，現在校園毒品氾濫的問題相當嚴重，吸毒人口齡層不斷下降，憲法法庭做出這樣判決，符合社會期待？蔡政府連反毒也在打假球，國民黨團不接受憲法法庭判決，即使法務部、行政院送到立法院修法版本，國民黨團將強力反對。

國民黨團副書記長李德維表示，大法官憲法法庭做出112年憲判字第13號的判決摘要，只能用震驚社會、駭人聽聞形容。民進黨總統參選人賴清德，左手宣示反毒，大法官卻在右手為販毒減刑，賴清德要公開表示反對嗎？

國民黨立委賴士葆說，憲法法庭認為販賣第一級毒品如海洛因、嗎啡，現行只有死刑、無期徒刑，不符比例原則，如此一來等於是替毒販開大門，將造成販毒者變本加厲，進一步毒害台灣社會。回顧過去，只要是製造、運輸、販賣第一級毒品是唯一死刑，修法後改為無期徒刑或死刑。如今憲法法庭最初不符比例原則判決，難道是和賴清德唱雙簧？

大法官會議預計今天下午對38位死刑犯做出解釋，賴士葆認為，民進黨的中心思想就是廢死，大法官成為附隨組織。大法官成恐龍法官，出手拯救毒販，難道是民進黨選票緊張，連這些票也要。

國民黨立委林思銘指出，過去執政黨曾為了李清福，可在短短81天的速度通過外役監條例修正案，放寬累犯可以申請進入外役監，如今憲法法庭又作出這樣違背民意的判決，不知這次執政當局又要為哪些人再次重演權貴修法。

憲法法庭 毒品 國民黨

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