販毒刑期「部分違憲」藍黨團批毒販輕判 強力反對修法

憲法法庭認定販賣一級毒品，刑期以無期徒刑起跳，違反比例原則，認定部分違憲。國民黨立法院黨團舉行記者會質疑，蔡政府高喊零容忍，卻由蔡英文總統提名的大法官，在憲法法庭做出為毒販減刑判決，大開後門，民進黨是反毒還是在縱毒。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，高檢署今年發布111年度國內毒品情勢分析指出，去年國內各級毒品查緝量計9916.4公斤，為歷年新高，比前年3551.6公斤，增加179.2％。國內大麻查緝量屢創新高，前年查獲240.47公斤，去年暴增到1559.96公斤，增加6.5倍。顯見毒品更形氾濫，危害社會更形嚴重。

曾銘宗說，現在校園毒品氾濫的問題相當嚴重，吸毒人口齡層不斷下降，憲法法庭做出這樣判決，符合社會期待？蔡政府連反毒也在打假球，國民黨團不接受憲法法庭判決，即使法務部、行政院送到立法院修法版本，國民黨團將強力反對。

國民黨團副書記長李德維表示，大法官憲法法庭做出112年憲判字第13號的判決摘要，只能用震驚社會、駭人聽聞形容。民進黨總統參選人賴清德，左手宣示反毒，大法官卻在右手為販毒減刑，賴清德要公開表示反對嗎？

國民黨立委賴士葆說，憲法法庭認為販賣第一級毒品如海洛因、嗎啡，現行只有死刑、無期徒刑，不符比例原則，如此一來等於是替毒販開大門，將造成販毒者變本加厲，進一步毒害台灣社會。回顧過去，只要是製造、運輸、販賣第一級毒品是唯一死刑，修法後改為無期徒刑或死刑。如今憲法法庭最初不符比例原則判決，難道是和賴清德唱雙簧？

大法官會議預計今天下午對38位死刑犯做出解釋，賴士葆認為，民進黨的中心思想就是廢死，大法官成為附隨組織。大法官成恐龍法官，出手拯救毒販，難道是民進黨選票緊張，連這些票也要。

國民黨立委林思銘指出，過去執政黨曾為了李清福，可在短短81天的速度通過外役監條例修正案，放寬累犯可以申請進入外役監，如今憲法法庭又作出這樣違背民意的判決，不知這次執政當局又要為哪些人再次重演權貴修法。