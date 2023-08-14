台電虧損源於俄烏戰爭？ 徐巧芯轟中央：睜眼說瞎話

網紅館長「陳之漢」日前在直播中批評台電虧損源於綠電，圖利再生能源公司；不過經濟部、台電昨闢謠，指虧損歸來自俄烏戰爭後全球燃料暴漲。北市議員徐巧芯今凌晨發文說，先前提醒燃煤、燃氣價格會受國際事件波動，若使用核電就不會被影響，為何政府不願意？轟經濟部「睜眼說瞎話」

徐巧芯在Faceobook發文表示，把台電的嚴重虧損歸因於「俄烏戰爭後全球燃料暴漲」，這不就是先前不斷提醒的燃煤、燃氣價格會受到國際事件波動影響，如果使用一定比例的核電作為基載電力，就不會受到這麼巨大的影響，為什麼政府不願意？

徐巧芯指出，經濟部的發言非常不老實，例如提到法國也有虧損，但那是因為去年的核電發電量降低，他們要解決虧損的方式就是要提升核電、新增機組，這些事實為什麼經濟部不敢告訴國人？

徐巧芯提到，綠電價格高是事實，對於例如雲豹等再生能源公司的保證收購價格高於人民的購電價格，等於每發1度電國家就多賠錢，但立委賴品妤爸爸的公司就多賺錢，然後他們賺飽以後，選舉期間再捐款政治獻金回饋「新潮流」的政治人物，這何嘗不是另一種形式的把國庫掏空的惡劣行徑。

徐巧芯說，台電虧損就是人民的虧損。台電虧損越多，雲豹等「綠能」產業賺越多，而環境受到影響的居民欲哭無淚、無人聞問；嚴重虧損成這樣的台電，今年竟然還有預算給「放言傳媒」，真是「懂宣傳」的一家國營企業。