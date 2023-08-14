柯文哲挪教育基金還債？ 黃珊珊揭真相：累積的錢有效運用

台北市前市長柯文哲自豪財政紀律，近期卻傳出台北市教育基金即將見底，柯文哲日前親上火線拍影片強調只是降低基金「水位」，實際上任內的教育支出比郝龍斌還多。北市前副市長黃珊珊今天也在臉書幫柯文哲說話，表示若柯將教育基金拿去還債?難道監察院審計部都沒意見?

黃珊珊說，事實的真相是「柯文哲八年沒舉債，教育基金撥付方式讓長期累積不動的錢更有效運用」。台北市政府每年教育局預算大概五百多億，本來就是由市政府公務預算撥付進入教育基金，用在學校。

黃珊珊也在文末提到，「選舉到了昨是今非」、「有問題怎麼會八年都沒問題」、「財政紀律就是把資源做有效運用」、「家裡有錢還要去借錢付利息很奇怪？」

黃今天在臉書表示，教育基金每年都會執行不完，每年可能剩下幾億到幾十億，多年累積起來就會剩餘上百億，所以，柯文哲上任後就是把這些留置在教育基金裡面長期不會動用的錢，要求先行使用，公務預算再依每年實際需要撥付剩餘款項，這些累積剩餘本來就是用在教育上，根本沒有掏空或拿去還債。

黃也提到，台北市八年來教育預算不斷成長，教育基金本來就應該由公務預算撥付，剩餘減少目的是更有效運用市府的資源，以前由市政府借錢再撥付到教育基金(教育基金還剩上百億)，而借錢是要付利息的，形成『家裡有錢不用，去外面借錢來用』的怪異現象，如果是你自己家的錢，你會這樣做嗎?

黃珊珊說，台北市做到8年未舉債、更還了570億的債(債務從一千四百多億降為不到九百億)，雖然少子化，但台北市的教育預算仍然每年不減反增，因為大力推動E化、雙語教育，學校整建等等，教育基金攸關下一代的未來，誰會掏空或拿去還債?每年預算都經過議會審議、決算也經過審計部與議會審查，議員都曾是這筆預算監督的一份子，不應該因為選舉立場，故意扭曲是非對錯吧！