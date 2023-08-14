遭批炒地皮助黑金 鄭文燦：若勾結圖利怎做相反決策？

前立委黃國昌批行政院副院長鄭文燦更改桃園捷運綠線車站位址，幫助黑金炒地皮，與黑金首腦共舞。鄭文燦今天在高雄展覽館受訪時表示，他要求區域都市計畫不得新增或擴大，車站附近的土地維持特定農業區，因此沒有炒作誘因，「如果要勾結特定人士或圖利，怎麼可能做出相反決策？」

鄭文燦表示，他在桃園市政府任內所主持的每一項專案會議，都有留下正式會議紀錄，包括黃國昌透過立委去調閱的紀錄，呈現兩點，第一，桃園必須要有捷運建設，綠線與機場捷運要成環一定要有延伸線，才能形成為桃園環狀線；第二，他在會議中要求避免土地炒作，因此不新增或擴大都市計畫，車站附近的土地維持特定農業區，因此沒有炒作誘因。

鄭文燦表示，根據實價登錄資料，當時一坪價格當時只有3萬元，也沒有變成外界所說的一坪變20萬。他當時推動軌道建設，要求區域都市計畫不得新增或擴大；黃國昌的批評和所調閱的資料，剛好可以說明這一點。

「如果要勾結特定人士或圖利，怎麼可能做出相反決策？」鄭文燦說，事實上車站附近的土地，從過去到現在都還是特定農業區，不得變更，也沒有炒作可能。