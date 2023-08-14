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許淑華風災時跑攤？ 林右昌：鄭文燦相關會議都這麼說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
內政部長林右昌（中）今說，行政院副院長鄭文燦曾說南投縣長許淑華4日風災時還在跑攤。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌（中）今說，行政院副院長鄭文燦曾說南投縣長許淑華4日風災時還在跑攤。記者黃寅／攝影

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，南投縣長許淑華頻和中央互批救災不力。內政部長林右昌今不但透過臉書指行政院副院長鄭文燦曾說南投縣長許淑華4日風災時還在跑攤，上午在台中受訪時還說，鄭文燦也聽到公路總局反映，4日晚上打電話給南投縣的災防中心，問現在的狀況怎麼樣，看起來災防中心只剩下科長在留守，也一問三不知，對災情沒有掌握。

林右昌上午到台中市說明地方建設工程受訪時說，他是聽鄭文燦說，4日晚上有親自打電話給許淑華，特別提醒她，因為南投雨大，可能會致災，南投縣的應變中心一定要小心提高警覺，做好撤離應變。

林右昌也說，鄭文燦也聽到公路總局反映，4日晚上打電話給南投縣的災防中心，問現在的狀況怎麼樣，看起來災防中心只剩下科長在留守，也一問三不知，對災情沒有掌握，這一部分要進一步請教鄭文燦，不過在相關的會議裡都聽到副院長鄭文燦這樣的說明，以及他為何4、5日一大早就要去南投最重要的原因。

至於許淑華指責中央應變中心撤除一事，林右昌說，海上颱風警報撤除後，中央應變中心會把防颱任務解除，不過相關的應變，像是土石流、水災、交通工程，或是緊急應變調度的小組都持續運作，中央的應變機制一直都在，也從來沒有停過，這也就是為什麼南投會持續接到土石流警戒的通知，並在第一時間救災人員和機具會進到現場的原因。

他說，這次南投仁愛鄉的受災，最主要關鍵是在3、4日農業部發布多次的黃色和紅色警戒，黃色是提醒準備撤離，紅色是依法必須緊急撤離，仁愛鄉保全戶總計有464人，但實際僅撤離了94人，這是一件很危險的事情，也是為什麼行政院長陳建仁認為應該加強的地方和原因，希望大家一起努力，讓防災做得更好。

對於又有大雨要來，林右昌說，各地應變中心都是第一線指揮官，特別是縣市長是第一線指揮官，一定要再次提醒，相關的土石流的保全戶，如果中央發布黃色和紅色警戒，都必須應變和採強制作法，否則人命關天，萬一碰上土石流下來的時候，跑是來不及的。事先的預防比事後的救災都還要重要，所以預防重於事後的救災，不管是地方還是中央政府都應該要努力的

鄭文燦 林右昌

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