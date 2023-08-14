馬英九：蔡英文說一套、做一套 對慰安婦無情無義

今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會在中西區慰安婦銅像前舉辦紀念活動，前總統馬英九批蔡政府在108新課綱刻意不提慰安婦、刪除抗日歷史，身為女性總統卻不關心慰安婦，令人遺憾與憤怒。活動上馬英九等人連署要求蔡政府針對恢復慰安婦名譽與補償加速立法，要求日本政府公開道歉，以及設置慰安婦人權紀念碑。

馬英九致詞時說，今年7月28日應邀到愛爾蘭出席國際蘭馨交流協會世界總會世界年會發表演說，他有說我國修憲，增加保障婦女權益的條文，以及相關措施，並為慰安婦設首座青年銅像，當時台下人士都起立鼓掌，針對台灣為慰安婦所做表示肯定與感動。

馬英九說，6年前謝龍介說要豎立慰安婦銅像，他除同意並協助撰寫中英文說明；但民進黨執政後說要推動轉型正義，卻刻意抹去慰安婦，對日卑躬屈膝，令人不齒。馬英九表示，慰安婦的意思就是「軍事性奴隸」，數十萬婦女受害，但日本政府還是不願意道歉。

馬英九表示，108新課綱不提慰安婦，刻意刪除及淡化抗日歷史，書上寫著「台籍婦女被充當慰安婦，成為戰火下的犧牲品」，意思好像是說，一部分被迫，一部分志願。蔡英文身為女性總統，應該比任何人都關心慰安婦才對，但這樣的做法，被質疑是「幫凶」，若如此，台灣還有希望嗎？

馬英九指出，2015年婦女團體製作「蘆葦之歌」，要參選總統的蔡英文看了紀錄片後說，看見台灣籍慰安婦歷史和生命歷程，是推動轉型正義第一步。結果2017年通過促進轉型正義條例，未經法院判決，凍結、沒收、拍賣反對黨的財產，但對慰安婦置之不理。

馬英九說，明明有法源依據，卻不願替慰安婦阿嬤要求日方道歉、賠償，蔡英文說一套、做一套，是個人行事風格，對慰安婦無情無義，不僅令人遺憾，且讓人憤怒。「侵略可原諒，但歷史不能遺忘」，期待日本多出幾位願為慰安婦道歉的首相村山富市，才能讓事件平息。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸表示，蔡總統從參選到就任，曾經提出3次有關慰安婦的言論，2015年婦女救援基金會推出以台灣慰安婦為主題的紀錄片《蘆葦之歌》，蔡英文看過後說「這是推動轉型正義的第一步」；2016年蔡英文表示，民進黨一直主張應該積極和日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈可得到補償。2017年慰安婦小桃阿嬤過世時，蔡英文說，阿嬤們年紀都大了，向日本提出慰安婦求償道歉應加速處理，當選後也會積極來做，希望不要讓上個世代的阿嬤失望。