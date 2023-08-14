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私地主還原雙子星始末 應曉薇轟綠為選舉亂入中資議題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙子星私地主王小玉今天在議員應曉薇陪同下舉行記者會，還原南海控股「想吃台灣國門」始末。記者林麗玉／攝影
雙子星私地主王小玉今天在議員應曉薇陪同下舉行記者會，還原南海控股「想吃台灣國門」始末。記者林麗玉／攝影

曾投標台北雙子星開發案，並獲選最優申請人的港商南海控股公司，近日傳出被中國國企沒收股分。由於過去北市前市長柯文哲曾因南海控股投標雙子星多次槓上投審會，再度引發熱議。雙子星私地主王小玉今天也在議員應曉薇陪同下舉行記者會，還原南海控股「想吃台灣國門」始末。

台北車站特定區C1私有土地地主權益促進會會長王小玉說，雙子星因流標多次，一開始先是差點遭太極雙星疑似掮客集團騙走雙子星；再來2018年南海控股投標時，即有不少單位檢舉，包含2019年律師賴中強還至她辦公室，提醒所有私地要注意南海集團，檢舉函內容還包括南海控股入主陽信銀行。

「當時我們都覺得奇怪，綠營銀行怎麼會接受中資背景南海控股入股？」王小玉說，當年議員應曉薇專注於該案始於南海集團在台成立的公司資本額僅1千萬，雙子星一個600億元的標案，竟是一個僅拿1千萬成立公司，還變更多次成員名單的公司投標，當時議員就跟小地主提醒，「南海控股應該調整中資持股比例，才能參與雙子星案審查」。

王提到，雙子星這麼大的開發案，先前的南海控股，跟現在的宏匯集團都未曾拜訪小地主做標前說明，讓所有小地主完全不知道自己的權益。

應曉薇表示，雙子星何時完工？應該才是現在該被關注的議題，現為了總統大選，民進黨「亂入」中資議題只是為帶風向潑糞異己，但南海控股當時還投資陽信銀行？當年金管會主委顧立雄說沒超過比例不算陸資？顧立雄現在是國安會秘書長，應不應該回覆全民，徹查南海控股若插旗陽信銀行有無國安問題？

應曉薇也呼籲金管會，為國安問題，應開鍘民進黨大金主陽信銀行，「陽信銀行不得接受中央國務院旗下公司投資，以避免國家金融業務、客戶資料遭竊取。」　　

應曉薇表示，「兩岸投資許可辦法」陸資審查雖已修正，其實這辦法是「換湯不換藥」，民進黨以潑糞方式洗腦全民「陸資有毒」，但台灣到處是陸資，民進黨的陽信銀行要不要改插五星旗，民進黨主席賴清德不覺得臭？

南海 民進黨 應曉薇

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