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為南投防災互槓 林右昌爆：許淑華大雨時還在跑攤

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。記者李易昌／翻攝
內政部長林右昌。記者李易昌／翻攝

內政部長林右昌今天表示，8月4日晚間9時多，行政院副院長鄭文燦曾親自打電話給南投縣長許淑華，提醒南投可能會有災情。當晚南投雨大，鄭文燦打電話時，許淑華還在外面餐廳跑攤，人不在應變中心。

林右昌在臉書還原經過，他沒有指責誰的意思，只是希望還原事實，希望大家防救災的工作都能做得更好。

林右昌指出，許淑華一直在提中央應變中心撤除的事，她可能不是很了解中央的運作機制，以致搞錯，甚至有點混淆扭曲。中央災害應變機制一直都在運作，沒有停止，否則南投不會一直收到土石流警戒通報，各種搶救災人力機具，才能在第一時間搶進災區。

林右昌說，當卡努颱風海上颱風警報解除後，中央災害應變中心解除防颱任務，土石流緊急應變小組（農業部）、水災緊急應變小組（經濟部）、交通工程應變小組（交通部）、支援調度應變小組（國防部）、水電維生應變小組（經濟部）及搜索救援應變小組（內政部）等，各部會緊急應變小組還是持續運作，隨時進行各項災害應變處置作業。

林右昌表示，鄭文燦在4日晚間9時多，親自打電話給許淑華，提醒南投可能會有災情，請南投縣災害應變中心一定要特別注意，有搶救災需求中央都會全力支援。當晚南投雨大，鄭文燦打電話時，許淑華都還在外面餐廳跑攤，人不在應變中心，對於可能的災損情形，也不清楚。

林右昌說，公路總局也向鄭文燦表示，8月4日晚間，他們打電話要求南投縣政府災害應變中心回報災情，但南投災害應變中心只剩下科長留守，無人指揮，一問三不知，完全不清楚中央氣象局雨量預告，沒有依照農業部水保署規定，要求仁愛鄉公所在土石流警戒黃、紅燈發布後，徹底執行保全戶撤離到安全的收容中心的工作。

林右昌指出，大家都知道預防災害比事後救災更重要，把握時間進行災害預防工作，更是重中之重。8月3日與8月4日中央連續多次發布土石流黃、紅色警戒，目的是為民眾爭取撤離時間，當土石流來的時候，要跑根本來不及，人命關天，分秒必爭，土石流黃、紅警戒一發佈後，就應依照應變機制立即積極準備，並強制撤離。

林右昌說，如果如許淑華所說，4日時因為山上雨大已經路斷，無法撤離，縣府災害應變中心怎麼能只是二級開設，只剩科長留守，無人指揮。許淑華怎麼能一整天在外面跑行程，沒有開會災害應變處置，有什麼行程比撤離保全户和應變災害還重要，縣府跟鄉公所明明可以有一天的黃金時間，執行強制撤離工作。

林右昌 許淑華

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