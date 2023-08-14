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供電不穩導致5000雞窒息亡 藍籲修法賠償要執政黨負責

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行「供電不穩五千雞窒息亡 藍營台中4青年怒轟執政黨能源問題」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「供電不穩五千雞窒息亡 藍營台中4青年怒轟執政黨能源問題」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨台中市立委參選人黃建豪、廖偉翔、羅廷瑋、林家興今天舉行記者會，批評政府錯誤能源政策，比貪污更可怕。因政府供電不穩，台電無力賠償，讓蛋農賠上財產，求償無門，請執政黨負起責任，賠償農民，還農民公道。

因為停電造成損失的受害廠商蔣先生表示，7月28日凌晨，他被通知雞舍有大量死雞，因台電電力呈現不穩定狀況，因太多次瞬間供電，導致雞舍抽風扇停止轉動。只有短短20幾分鐘，雞舍就不通風，蛋雞大量死亡，後約5000隻雞死亡，損失390多萬元，還不包含商譽損失。

蔣先生表示，申請調解，希望台電能賠償他們損失的部份，台電協調人員強硬地表明，一毛錢也不會賠償給他，造成的損失，不只是蔣先生的雞舍，還有很多家。所有用電戶都有一份購電的合約，內容中台電已經做好卸責的安排與設計，想嘗試讓台電賠償是不可能的事。

廖偉翔說，當政府請人民放心能源供應沒問題、當民進黨總統參選人賴清德說台灣不缺電、當農委會主委陳吉仲高升為農業部長、當雲豹小公主賴品妤說核能重啟個屁時。農民的心正在淌血，血淋淋的事情正在發生中。

黃健豪指出，當初缺雞蛋時，陳吉仲說要推動密閉水簾式雞舍，可避免瘟疫傳染，但密閉水簾式雞舍需要穩定供電，才能有足夠空氣與氧氣，政府提倡密閉水簾式雞舍，又無法穩定供電，讓雞農怎麼敢去投資？

羅廷瑋表示，先前台中東區約有1400戶大停電，日商大賣場是苦主之一，過了40分鐘後才恢復供電，導致大賣場這段時間都無法營運。台灣是一個高度建設的已開發國家，電力是基本中的基本，常跳電停電的應該是屬於基礎建設較落後第三世界國家才對。

林家興說，根據國賠法規定的公共設施、委託管理並沒有包括國營事業、台電等，所以台電公司性質雖屬於國營事業，但不適用國賠法，不過，台電供電的性質，也相當於公共設施，應該修國賠法第三條，擴大適用範圍，不能讓廠商因停電的損失求償無門。

台電 停電 農民

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