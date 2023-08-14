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賴清德紐約僑宴演說 李彥秀：變不出新把戲 續賣亡國感

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副總統賴清德在紐約參加大型僑宴，發表25分鐘演說。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在紐約參加大型僑宴，發表25分鐘演說。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德今天在紐約參加僑宴演說表示，「不管極權主義對台灣的威脅有多大，絕不畏懼退縮。只有團結一致，才能夠贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。」國民黨北市港湖立委參選人李彥秀今天在臉書表示，「老賴變不出新把戲，舊酒裝新瓶繼續販售『亡國感』」，「多麼熟悉的空頭支票！多麼耳熟的華麗文藻！」

李彥秀說，蔡英文完全執政七年多，不僅掌握行政、立法大權，更將政治黑手深入司法、考試、監察、獨立機關、新聞媒體、言論自由，猶如一隻龐大的「綠色怪獸」。

李說，回想2016年蔡英文520就職演說承諾，「要為年輕人打造一個更好的國家」、「幫助年輕人突破困境，實現世代正義，把一個更好的國家交到下一個世代手上，就是新政府重大的責任」，但民進黨完全執政，吃銅吃鐵，一位20年前就卸任的立法委員，居然可以身兼18家能源公司負責人，八成政治獻金捐給新潮流候選人。

李彥秀說，七年過去了，當初對年輕人的海誓山盟，今天看起來像是一個笑話，被逼急了，蔡英文當面回嗆李遠哲「2024年後，不關我的事」，現在老賴變不出新把戲，舊酒裝新瓶，繼續用反極權主義販售「亡國感」；繼續用「留給下一代資產」欺騙年輕選民，只是凸顯民進黨做賊心虛、黔驢技窮。

李也提到，民進黨七年執政，留給下一代兩岸兵凶戰危、經濟急速墜谷、通貨持續膨脹、低薪問題依舊、社會正義跳票、民主自由倒退的社會與國家。民調顯示，65%的台灣人民希望看到「政黨輪替」，這才是台灣的「主流民意」，這才是團結台灣的真正力量。留給下一代更好的國家，就從下架民進黨開始！

蔡英文 民進黨 李彥秀

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