42度高溫 ！北門蘆竹溝蚵民最知道 謝龍介：有苦誰人知

謝龍介的「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的系列影片陸續推出第3、第4集，影片中謝龍介走入北門蘆竹溝，指著村外溫是攝氏30.5度，但緊鄰光電場的巷弄受熱島效應作用卻高達42度，剔蚵肉的婦人滿身大汗，有苦誰人知，因無人可訴而向他們訴，質問最疼惜北門的蔡政府看到了他嗎？

侯友宜競辦副發言人謝龍介說，下午3點45分站在蘆竹溝，太陽已西斜，陽光已稍緩，溫度是30.5度，但走進巷弄，卻是42 度，除了天上太陽，還有地面上光電板折射的太陽，形容兩個太陽就是這一場景。看著一整天忙碌的農漁民，情何以堪！若光電廠能離村落100公尺，這樣的情形就不會發生。

他指著不遠處在替蚵肉的蚵農，熱到全身是汗，質問，從早工作到晚如何忍受？因此最卑微請求是光電廠離村落遠一點。在地住戶一代傳一代，在此住了2、3百年，但居住正義、土地正義，卻在錯誤的能源政策下毀於一旦，犧牲的農漁民，因為有苦無處訴，才找上他們，最疼惜北門區的蔡政府、賴清德沒看到了嗎？

他質疑，整個光電利益大到官商勾結？強調漁民沒有人反對光電政策，只求居住正義，但為何變成這樣？讓30.5度變成42度？

謝龍介指母親是山、海、土地，錯誤的能源政策，侮辱了母親，受苦的是人民，質疑蔡政府為什麼不替農漁民發聲？質疑光電利益太大了，因吃不下去，黑道、槍、黑金都來，這種事大家都知道，但只有政府不知道？真是悲哀！他也質疑光電是無本生意，開綠燈讓業者貸款8成，陪葬的是百姓，令人可憐、可悲又可嘆。他質疑。連魚塭地都可舞弊到如此，難保其他沒有舞弊，還有更多舞弊要揪出來，還台灣人公道。