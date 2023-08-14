快訊

李玟富尪爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

【早晨財經速解讀】7月PPI增溫 短期國債殖利率逼近5% 通膨風險未結束？

寒假機票開搶！台灣到美國上看4萬、飛東京近2萬 價格還在漲

42度高溫 ！北門蘆竹溝蚵民最知道 謝龍介：有苦誰人知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
侯友宜競辦副發言人謝龍介推「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片第3、4集，控訴政府錯誤的能源政策。記者鄭惠仁／翻攝
侯友宜競辦副發言人謝龍介推「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片第3、4集，控訴政府錯誤的能源政策。記者鄭惠仁／翻攝

謝龍介的「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的系列影片陸續推出第3、第4集，影片中謝龍介走入北門蘆竹溝，指著村外溫是攝氏30.5度，但緊鄰光電場的巷弄受熱島效應作用卻高達42度，剔蚵肉的婦人滿身大汗，有苦誰人知，因無人可訴而向他們訴，質問最疼惜北門的蔡政府看到了他嗎？

侯友宜競辦副發言人謝龍介說，下午3點45分站在蘆竹溝，太陽已西斜，陽光已稍緩，溫度是30.5度，但走進巷弄，卻是42 度，除了天上太陽，還有地面上光電板折射的太陽，形容兩個太陽就是這一場景。看著一整天忙碌的農漁民，情何以堪！若光電廠能離村落100公尺，這樣的情形就不會發生。

他指著不遠處在替蚵肉的蚵農，熱到全身是汗，質問，從早工作到晚如何忍受？因此最卑微請求是光電廠離村落遠一點。在地住戶一代傳一代，在此住了2、3百年，但居住正義、土地正義，卻在錯誤的能源政策下毀於一旦，犧牲的農漁民，因為有苦無處訴，才找上他們，最疼惜北門區的蔡政府、賴清德沒看到了嗎？

他質疑，整個光電利益大到官商勾結？強調漁民沒有人反對光電政策，只求居住正義，但為何變成這樣？讓30.5度變成42度？

謝龍介指母親是山、海、土地，錯誤的能源政策，侮辱了母親，受苦的是人民，質疑蔡政府為什麼不替農漁民發聲？質疑光電利益太大了，因吃不下去，黑道、槍、黑金都來，這種事大家都知道，但只有政府不知道？真是悲哀！他也質疑光電是無本生意，開綠燈讓業者貸款8成，陪葬的是百姓，令人可憐、可悲又可嘆。他質疑。連魚塭地都可舞弊到如此，難保其他沒有舞弊，還有更多舞弊要揪出來，還台灣人公道。

「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」3、4集一推出，單是在臉書就吸引上萬人點閱、上千人留言與分享，網友反應熱烈。謝龍介說，目的在指出錯誤的能源政策，希望政府能疼惜甘苦的農漁民，還他們居住與土地正義。

侯友宜競辦副發言人謝龍介推「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片第3、4集，控訴政府錯誤的能源政策。記者鄭惠仁／攝影
侯友宜競辦副發言人謝龍介推「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」影片第3、4集，控訴政府錯誤的能源政策。記者鄭惠仁／攝影
台南蚵農雇工剔蚵肉。圖／報系資料照
台南蚵農雇工剔蚵肉。圖／報系資料照

漁民 謝龍介 北門

延伸閱讀

雲豹能源駁「魚死電生」 謝龍介：無法改變承做光電事實

謝龍介批魚死電生 南市府反駁 「指鹿為馬」搞錯了

謝龍介影片引回響 批光電口號攏係假 魚死電生殘害漁民

影／拜訪張榮味談什麼？ 謝龍介曝要侯友宜「這點」打掉重練

相關新聞

42度高溫 ！北門蘆竹溝蚵民最知道 謝龍介：有苦誰人知

謝龍介的「光電口號攏係假！魚死電生殘害漁民」的系列影片陸續推出第3、第4集，影片中謝龍介走入北門蘆竹溝，指著村外溫是攝氏...

把青少年染毒推給網紅 法務部畫錯重點 從明星高中集體吸毒案反思

聯合報日前專題報導學生吸食大麻問題嚴重，隔天法務部回應警告網路上教導吸食大麻或散布大麻無害論而引誘，可處重刑，但對國內青少年吸毒問題卻隻字未提；為了提醒法務部別把青少年染毒責任都推給網紅，聯合報數位版獨家找到一件判決，應可暴露出問題的冰山一角。 國內某兩所頂尖、具指標性的高中，分屬兩校特定社團幹部的兩人，透過暗網買了LSD與大麻，不僅把毒品直接寄到學校，還相約在學校頂樓儲藏室吸毒，錄下吸毒後「產生距離感錯誤、倒地難以爬起」的畫面，而這件案子當時曾被民代踢爆，卻被校方稱是民代烏龍爆料，之後不了了之。然而，根據判決，爆料情節遠不及判決書敘述的嚴重，因為在學校吸毒的，還有知名大學的學生。

【專家之眼】別把財政紀律當塑膠

近來「財政紀律」成為朝野攻防焦點。究竟甚麼是財政紀律？

823侯郭同框 學者：金門曾現兩岸共治契機 可成和平試點

今年適逢八二三砲戰65周年，明年還有總統大選，有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘提出，把金門作為兩岸常設談判地點，引起輿論關注。預期八二三砲戰紀念活動，將成為各方施展拳腳的熱鬥競技場。 金門作為連接兩岸的臍帶，金門的兩岸交流合作行之多年，亦曾出現兩岸共治契機。金廈合作經驗，特別是經濟建設與貿易往來，成為兩岸和平發展的良好試點。

王鴻薇：購電成本上升七成四 民進黨掏空台灣

國民黨立委王鴻薇在臉書表示，民進黨政府過去大力推動光電等再生能源，讓台電大量購電，除了引來弊案叢生，甚至爆出台南光電88...

李貴敏轟政府特別預算常態化 綠委酸以管窺天破壞專業

國民黨立委李貴敏今天指出，明年度中央政府總預算擬再創新高，民進黨濫開支票猛撒幣，再加上特別預算常態化，只透過補貼與政策買...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦