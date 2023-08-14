南投副議長潘一全表態不挺侯友宜開嗆 其實早見端倪

國民黨總統參選人侯友宜日前推出「關公精神重然諾」的競選影片，同黨的南投縣副議長潘一全昨晚卻在臉書質疑，「他的關公是那一國的」，狠酸是「無情關公」，更開嗆「侯若當選，他一輩子吃素。」潘表態「不挺侯」，其實先前已見端倪。

潘一全在臉書公開貼文指出，「關公是什麼樣的人。就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難。侯友宜是這種人嗎。別人需要他時把人家當空氣。現在需要人家幫他，就說他拜關公。」並反問侯友宜，「他的關公是那一國的」。

潘一全更在貼文中狠酸，侯友宜的是「無情關公」，要侯友宜「不要自己感覺良好」，並直指「侯友宜一定不會當選」，還開嗆「侯友宜若當選，他一輩子吃素。」且在該則貼文的留言處要親友及支持者幫他分享貼文。

針對貼文公開表態「不挺侯」恐有黨紀問題，後續是否跟進南投議長何勝豐、彰化議長等人退黨；對此，潘一全向媒體表示，大家各自在地方基層打拚，用不同方式表達心聲，國民黨是全體黨員的，不是侯友宜或朱立倫的。若他們倆無法整合國民黨，無法獲得多數人認同，無法讓黨團結，那到底誰該退黨？

不過，潘一全「不挺侯」似乎早見端倪，侯友宜於6月26日到南投座談，已退黨的何勝豐「剛好」出國，潘其實也未現身。反觀，7月底埔里城隍祭，潘一全全程陪同郭台銘、柯文哲，更提供場地幫柯主持交流座談會，當時就令地方好奇。