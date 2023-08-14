蘇姿丰父親蘇春槐挺賴清德 紐約行程一路陪同

聯合報／ 記者丘采薇／紐約即時報導
紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐。記者丘采薇／攝影
紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約，紐約台灣會館理事長、超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐一路陪同。蘇春槐今天表示，他認為賴清德是現階段台灣最好的領導者，台灣未來發展相當重要，要靠領導者走對方向，一定要有一個目標，要有vision（視野），未來的方向。

蘇春槐昨天到賴清德下榻飯店迎接，今天早上再與賴清德早餐會，中午也參加僑宴並致詞。蘇春槐說，今天賴清德在早餐會講話非常感人，早餐會都是賴的支持者，大家有相同理念，大家都是非常好的朋友，賴提到台灣的民主自由價值，還有台美關係非常重要。

對於賴清德在早餐會中談話一度哽咽，蘇春槐說，賴清德講得很誠懇，大家都非常感動，賴的心在台灣，守護台灣是每一個人的責任。

對於女兒從事的工作，蘇春槐說，半導體產業未來就是人工智慧這個領域，科技本身要繼續創新，沒有創新就沒有未來。他也說，超微一年給台積電的訂單有1500億元，蘇姿丰出身在台南，長大到美國麻省理工唸書，把最好的技術就給台積電代工，台積電也在台南做商品，回饋故鄉、創造故鄉的經濟，他認為是非常有意義的事情。

蘇春槐也說，他每年都會回台灣兩、三次，自己有設廠，根留台灣，很早就這麼做。

賴清德 早餐 台積電

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