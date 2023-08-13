王鴻薇：購電成本上升七成四 民進黨掏空台灣

國民黨立委王鴻薇在臉書表示，民進黨政府過去大力推動光電等再生能源，讓台電大量購電，除了引來弊案叢生，甚至爆出台南光電88槍擊案的，背後的利益可見一斑，但是與賣電賺到流油的光電景色相反，台電卻是連年喊虧賠到慘，甚至電費漲價，百姓的生活成本與日俱增。王更批：「民進黨掏空台灣」。

王鴻薇指出，她在上個會期總質詢就質詢過行政院長陳建仁，綠電高買低賣的合理性，也有人算出來，台電光電平均購電成本每度4.84元，但台電自己平均售電單價只有每度2.84元，相差1.7倍，等於每賣一度就賠一度。

王表示，更不要說，今年台電的購電成本就佔售電收入47%，也就是台電賣電，扣除購電成本後，幾乎剩下一半的錢要拿來維持整個台電經營，到肯定時候又要政府補助、又要全民買單。

王說，在這樣的前提下，今年居然購電成本還可以比去年同期上升73%，這樣台電不賠死才怪，納稅人的錢當然不夠台電這種操作。光是她6月就指出台電今年編列購電預算，高達3千億元，相信後面還有得賠，民進黨這樣虧空台電，編列這種預算，民進黨還敢漲電價？