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王鴻薇：購電成本上升七成四 民進黨掏空台灣

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇在臉書表示民進黨政府過去大力推動光電等再生能源，讓台電大量購電，除了引來弊案叢生，甚至爆出台南光電88槍擊案的，背後的利益可見一斑，但是與賣電賺到流油的光電景色相反，台電卻是連年喊虧賠到慘，甚至電費漲價，百姓的生活成本與日俱增。王更批：「民進黨掏空台灣」。

王鴻薇指出，她在上個會期總質詢就質詢過行政院長陳建仁，綠電高買低賣的合理性，也有人算出來，台電光電平均購電成本每度4.84元，但台電自己平均售電單價只有每度2.84元，相差1.7倍，等於每賣一度就賠一度。

王表示，更不要說，今年台電的購電成本就佔售電收入47%，也就是台電賣電，扣除購電成本後，幾乎剩下一半的錢要拿來維持整個台電經營，到肯定時候又要政府補助、又要全民買單。

王說，在這樣的前提下，今年居然購電成本還可以比去年同期上升73%，這樣台電不賠死才怪，納稅人的錢當然不夠台電這種操作。光是她6月就指出台電今年編列購電預算，高達3千億元，相信後面還有得賠，民進黨這樣虧空台電，編列這種預算，民進黨還敢漲電價？

台電 民進黨 王鴻薇 再生能源 國民黨

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