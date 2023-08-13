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民進黨：賴清德出訪展現民主自由 面對中國仍不改立場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
副總統賴清德（中）抵達紐約，駐美代表蕭美琴（左）及美國在台協會執行理事藍鶯（右）接機。圖／總統府提供
副總統賴清德（中）抵達紐約，駐美代表蕭美琴（左）及美國在台協會執行理事藍鶯（右）接機。圖／總統府提供

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，中國大陸外交部批評是麻煩製造者，民進黨今天說，賴清德出訪是代表台灣走向世界、加深與友邦情誼，展現我們與國際社會共享的民主與自由價值，民進黨始終堅持追求和平，「即使面對中國的文攻武嚇，我們也不會改變和平的立場。」

民進黨發布新聞稿表示，台灣是主權獨立的國家，國家正副元首出訪過境相關國家都已有前例，並且行之有年，美國國務院也強調，連同此次已經有11次台灣副總統在美過境的慣例，中共的批評與操作不僅毫無理由、沒有必要，缺乏正當性，更無助改善兩岸關係互動，遑論中國的國際形象。

民進黨強調，不管採取怎樣的文攻武嚇手段，都無法迫使台灣向威權主義低頭、放棄向世界交朋友的決心，呼籲中共當局看清中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬的客觀事實、體認真實的台灣民意與國際認知。

民進黨表示，中共當局勿再以恐嚇言語和政治操作傷害自身形象，這樣只會讓國際社會對中共威權擴張的野心更加警覺，反而促使台灣人與所有追求民主自由的國家更加團結。

民進黨強調，民進黨會繼續站穩四個堅持，並且以四大支柱建構更和平穩定的國家未來，相信國際社會將會看清楚，誰在善盡國際責任、追求和平的國家，誰才是動輒無理恐嚇、揚言破壞區域和平的「真麻煩製造者」。

民進黨 中共 2024大選 2024總統選舉 賴清德 巴拉圭 外交部

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