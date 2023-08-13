快訊

台中聞人出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

B群別和這些藥一起吃 一圖看懂維生素和哪些藥物有交互作用

遭批年紀大 民進黨立委辦首場施政說明會反擊「我出道早」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場。記者劉懿萱／攝影
民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場。記者劉懿萱／攝影

2024總統、立委選戰升溫，民進黨中央要求各立委參選人辦政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡近日搶先辦2場，找來經濟部長王美花、次長陳正祺出席。吳秉叡除細數蔡政府施政成績，對外界批評他年紀大反擊「我是出道早，不是年紀大」，並說對手雖然年輕但他爸爸是誰，大家都一清二楚，暗批國民黨對手蔣欣彰。

蔣欣璋說，雖然對手有府院黨輔選資源，但參加說明會者大多數是樁腳、支持者，吳並未擴大吸納中間選民的支持，舉辦說明會對他來說威脅不大。蔣也說，吳已是連任多屆立委，資源相對豐沛，他身為新人要更努力急起直追，未來會開辦客廳會、親子活動，配合國民黨總統參選人侯友宜的政見，讓更多選民認識他。

吳秉叡12、13日接連辦2場施政願景說明會，每場約600多人到場，氣氛熱絡。王美花、陳正祺分別出席各一場說明會，提到民進黨執政後經濟發展愈來愈好，包括台灣對全球出口金額從2791.7億上升至4794.4億美元，成長幅度7成，對美出口翻倍、不少世界大廠投資台灣。

吳還說，從全民普發現金6000元就可以看出，因為台灣企業賺錢，所繳營利事業所得稅比往年多，才能回饋給民眾享紅利。吳也稱讚民進黨總統參選人賴清德政策很清楚，要與其他民主國家走在一起，別的政黨參選人還在說九二共識、重啟服貿 ，幾十年前問題到現在還在吵，尤其是服貿，「台灣要是簽下去，服務業會被中國整碗端走」。

吳秉叡指出，他在行政院前院長蘇貞昌任台北縣長時，從蘇的機要秘書開始歷練，38歲選上立委，至今已19年，外面卻有人說他很老，他反擊說「我是出道早，不是年紀大」。

民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場，找來經濟部次長陳正祺出席。記者劉懿萱／攝影
民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場，找來經濟部次長陳正祺出席。記者劉懿萱／攝影
民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場。記者劉懿萱／攝影
民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場。記者劉懿萱／攝影

2024選舉 2024北北基立委 吳秉叡 王美花 民進黨 服貿

延伸閱讀

經濟部率團赴APEC能源部長會議 分享台灣淨零轉型成果

王美花出席產業戰略高峰論壇 談台灣供應鏈全球大進擊

2023產業戰略論壇今登場 經長王美花開幕致詞

談台積電美國、高雄設廠 王美花這樣說

相關新聞

遭批年紀大 吳秉叡辦首場施政說明會反擊「我出道早」

2024總統、立委選戰升溫，民進黨中央要求各立委參選人辦政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡近日搶先辦2場，找來經濟部長王美...

李貴敏轟政府特別預算常態化 綠委酸以管窺天破壞專業

國民黨立委李貴敏今天指出，明年度中央政府總預算擬再創新高，民進黨濫開支票猛撒幣，再加上特別預算常態化，只透過補貼與政策買...

民進黨高倡中華民國與中華人民共和國互不隸屬 就是曲線台獨

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，表面上，民進黨仍然沒有放棄中華民國，實則這個兩國論的論述，世界存在著兩個中國，遮掩海峽兩岸一邊一國的真實目標。民進黨政府雖未宣布法理台灣獨立，卻透過各種論述，積極鞏固事實台灣獨立。民進黨政府高倡中華民國與中華人民共和國互不隸屬，就是曲線台灣獨立。

華府直擊／賴清德過境 美國給穿小鞋？羅森柏格這句話藏玄機

中華民國副總統賴清德12日出訪前夕，美國接待層級成為外界關注焦點，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）沒現身，真的是美國給賴清德穿小鞋？ TVBS報導，羅森柏格另有私人行程，不接機也不會出席僑宴，會透過預錄影片參與，對此，總統府沒有回應。 這項消息立即引發解讀，有的認為是美國審慎考量，也有國民黨立委稱這是美國不滿賴清德言論，給予降級對待。

藍批政府歧視南投 不排除到監院申訴

「中央先將應變中心撤除，內政部還怪南投反應慢，防災工作不應如此推託！」國民黨團13日召開記者會，立委李德維痛批，內政部長林右昌12日發文說南投縣政府反應太慢，但事實上是中央反應太慢，還將中央的應變中心解除。藍委曾銘宗說，不排除到監察院申訴行政部門怠惰。對此，行政院回應說，中央第一時間就跟南投聯絡了。

擺脫郭台銘糾纏 侯友宜市場賣肉搏感情 與朱分進合擊攻陸戰

為擺脫鴻海創辦人郭台銘的糾纏，國民黨總統參選人侯友宜結合黨中央組織力量，自8月起吹起陸戰號角。上周起，侯友宜和國民黨主席朱立倫分進合擊，已深入桃園、台中、台南及高雄四都，本周再轉戰東部，未來也會將組織戰擴及全台。走入基層的侯友宜，在市場賣豬肉搏暖、廟口操台語講古，成功拉近與民眾的距離，要形塑他出身基層、平民總統的人物設定。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦