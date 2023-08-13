遭批年紀大 民進黨立委辦首場施政說明會反擊「我出道早」

2024總統、立委選戰升溫，民進黨中央要求各立委參選人辦政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡近日搶先辦2場，找來經濟部長王美花、次長陳正祺出席。吳秉叡除細數蔡政府施政成績，對外界批評他年紀大反擊「我是出道早，不是年紀大」，並說對手雖然年輕但他爸爸是誰，大家都一清二楚，暗批國民黨對手蔣欣彰。

蔣欣璋說，雖然對手有府院黨輔選資源，但參加說明會者大多數是樁腳、支持者，吳並未擴大吸納中間選民的支持，舉辦說明會對他來說威脅不大。蔣也說，吳已是連任多屆立委，資源相對豐沛，他身為新人要更努力急起直追，未來會開辦客廳會、親子活動，配合國民黨總統參選人侯友宜的政見，讓更多選民認識他。

吳秉叡12、13日接連辦2場施政願景說明會，每場約600多人到場，氣氛熱絡。王美花、陳正祺分別出席各一場說明會，提到民進黨執政後經濟發展愈來愈好，包括台灣對全球出口金額從2791.7億上升至4794.4億美元，成長幅度7成，對美出口翻倍、不少世界大廠投資台灣。

吳還說，從全民普發現金6000元就可以看出，因為台灣企業賺錢，所繳營利事業所得稅比往年多，才能回饋給民眾享紅利。吳也稱讚民進黨總統參選人賴清德政策很清楚，要與其他民主國家走在一起，別的政黨參選人還在說九二共識、重啟服貿 ，幾十年前問題到現在還在吵，尤其是服貿，「台灣要是簽下去，服務業會被中國整碗端走」。

吳秉叡指出，他在行政院前院長蘇貞昌任台北縣長時，從蘇的機要秘書開始歷練，38歲選上立委，至今已19年，外面卻有人說他很老，他反擊說「我是出道早，不是年紀大」。 民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場，找來經濟部次長陳正祺出席。記者劉懿萱／攝影 民進黨中央要求各立委參選人辦一場政見說明會，新莊區現任立委吳秉叡這周末搶先辦2場。記者劉懿萱／攝影

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