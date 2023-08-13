侯友宜造勢場有支持者先散 韓粉懷念當年韓國瑜「他不走誰會走」

國民黨總統參選人侯友宜今訪高雄，下午到三民區褒忠義民廟參香，現場湧入大批支持者，侯舉起麥克風「刑警魂」上身，表示要揭弊打綠；有部分民眾先離去，坐在記者旁的支持者，忍不住懷念前市長韓國瑜造勢場，「以前韓沒離開誰會離開。」

褒忠義民廟位於三民區寶珠溝，是在地客家人信仰中心，主祀義民爺，榮譽主委為前高雄市議長黃啟川，該廟也是三民區黃家的大本營，今侯友宜在黃啟川、前立委侯彩鳳、黃昭順、立委吳怡玎，市議員、立委參選人黃柏霖等人陪同下參香，期望大選順利。

刑事警察出身的侯友宜，參香後列舉義民爺事跡，拿起麥克風「刑事魂」上身，配合台下群眾鼓舞，強調要揭弊打綠。

有支持者見綠營弊端叢生，要侯每一條都拿出來打，侯也允諾他當選總統後，要秉持刑事經驗，成立特偵組一條一條算清楚，哪裡有可疑的地方，只要事證充足，絕對不放過，還給人民公平正義。

談到近年兩岸不穩，侯又舉自己早期在辦案前線衝鋒陷陣的過往，「子彈不長眼睛」，戰場絕對是血淋淋的地方，看看烏克蘭，多少人戰死，台灣不能像烏克蘭，不論提升國防戰力，維持民主制度，最重要方式還是「兩岸和平」，民進黨不溝通的，侯友宜來溝通。