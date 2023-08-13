藍批政府歧視南投 不排除到監院申訴

「中央先將應變中心撤除，內政部還怪南投反應慢，防災工作不應如此推託！」國民黨團13日召開記者會，立委李德維痛批，內政部長林右昌12日發文說南投縣政府反應太慢，但事實上是中央反應太慢，還將中央的應變中心解除。藍委曾銘宗說，不排除到監察院申訴行政部門怠惰。對此，行政院回應說，中央第一時間就跟南投聯絡了。

內政部長林右昌12日針對卡努颱風南投防災狀況發文指出，當時天氣預報已顯示南投會下大雨、土石流風險很大，但南投縣政府3日僅三級開設應變中心，4日二級開設、5日才一級開設，且災害發生後，縣府也沒有第一時間進駐鄉公所應變中心，中央詢問災情細節不是回報速度緩慢，就是一問三不知。

藍批中央動作慢

對此，國民黨立委李德維說，8月3日晚上仁愛鄉公所就已經有預防性疏散當地群眾，並於8月4日早上將應變中心提升為二級開設，但中央卻在12點半解除應變中心，行政院長陳建仁還在高雄說有些地方沒有超前部署，但南投縣長許淑華在5日就請求國軍與直升機救援了，副院長鄭文燦與陳建仁後來才跑到南投聽取簡報。

國民黨團立院總召曾銘宗強調，內政部長林右昌12日受訪時曾說南投縣政府回報災情速度慢，但為何中央卻在雨最大的時候撤離應變中心？林右昌說縣政府沒有掌握洗腎病友人數，但當時災區網路、訊號通通斷光，縣政府當下也有回報林右昌，林受訪時還這樣抹黑，黨團不排除到監察院申訴。

沒有差別待遇

針對藍營認為陳建仁防災分顏色，行政院發言人林子倫受訪時表示，卡努颱風來襲期間，陳建仁院長第一時間即坐鎮災害應變中心與許淑華視訊連線，當日一早亦指派鄭文燦前往南投縣盤點災情及協調中央各單位進行災害應變，如後送多名洗腎病患至醫院看診、電力修復、道路搶通及物資空投等求，絕無所謂依政黨之分而差別待遇。

林子倫表示，陳建仁已責成李孟諺秘書長召集各部會，就南投縣災後因應情況進行會議，會中李孟諺指示各相關部會，應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，並先行統計預估補助地方政府經費，以移緩濟急支應，以利相關復建工程加速完工，盼中央與地方政府能持續通力合作。

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