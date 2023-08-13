藍黨團：中央在南投雨最大撤離應變中心 災民情何以堪

卡努颱風帶來的超大豪雨，造成南投縣仁愛鄉災情嚴重；內政部長林右昌7日稱，南投縣長許淑華為了轉移防救災不力造成廣大民怨，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央。國民黨立法院黨團上午舉行記者會，批評陳建仁、林右昌滿腦子選舉，在南投遭逢暴雨和土石流侵襲時，撤離中央災害應變中心，對災民來說情何以堪。

國民黨團總召曾銘宗指出，8月5日南投將應變中心從二級改成一級，中央政府說太慢了，那麼中央為什麼在8月4日南投縣雨量最大時撤離應變中心。

曾銘宗表示，林右昌說南投縣政府洗腎人數沒掌握，這是仁愛鄉全部電力沒有，訊號沒了，本來就聯絡不到所有人，這個部分許淑華早已告知林右昌。林右昌不厚道，故意抹黑，全鄉洗腎人數40人已事先撤離32人，要不要先怪中央電力跟電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握全鄉受困人數。

曾銘宗說，8月5日早上許淑華打給行政院副院長鄭文燦求援，陳建仁跟林右昌才進應變中心。南投縣仁愛鄉遭受暴雨侵襲時，陳建仁跑去參加美食展，鄭文燦去陪副總統賴清德，林右昌不知道去哪裡。

曾銘宗指出，蔡政府在救災過程當中失職失能，若再繼續抹黑南投縣政府和許淑華，國民黨團不排除到監察院告發。

8月8日農業部長陳吉仲到南投勘災，居然不通知國民黨原住民立委孔文吉，孔文吉還是經濟委員會立委。陳吉仲勘災當天承諾，對於農業救災部分，認定會從速從寬，根據了解，農業部是從嚴從慢。國民黨團希望陳吉仲既然勘災當天承諾，請盡速撥補南投縣受災農民。

國民黨副書記長李德維指出，中央8月2日下午5時30分成立一級應變中心，南投縣政府未列入陸上警戒區，縣政府應變中心晚上6時三級開設。最早開設應變中心的中央政府，卻在中午12時30分解除，此刻正是南投縣仁愛鄉遭受暴雨與土石流襲擊最嚴重的時刻。

李德維表示，5日上午8時，南投縣政府將災害應變中心提升為一級，許淑華請求國軍及直升機支援災區，陳建仁下午更改行程，到中央應變中心聽簡報，對南投實際災情沒有掌握。

李德維指出，南投縣政府公布應變時間軸，中央政府一開始因北部在卡努颱風環流範圍內，做出一級應變中心，但沒有針對南投縣提出警示。結果惡人先告狀，陳建仁在高雄暗指許淑華未能超前部署，沒有高雄做得好，如此政治語言，把南投縣民與災民置於何地，滿腦子只想到政治攻擊。