賴品妤：父親賴勁麟並非雲豹大股東 更遑論是家族企業

國民黨總統參選人侯友宜主張重啟核四，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲質疑，民進黨立委賴品妤反應激烈，是否因為擋到她家族財路，賴品妤今天表示，根據雲豹自行發布的說明，父親賴勁麟持有的股權不到總數的1%，不僅並非大股東，更遑論是家族企業。

賴品妤透過新聞稿說明，有關近期特定少數人士攻擊雲豹能源，身為新北市第12選舉區的立委，或者其他核電廠所在地的民意代表、行政首長，不公開反核，就是失職政治人物。

賴品妤表示，她一直以來與父親皆尊重彼此工作，這幾年的問政，也都是秉持公眾利益，尤其是長期秉持反核的立場，相關社會運動也可以看見她的身影，從來都不怕威權人士打壓，更不避諱討論理念價值。

賴品妤指出，根據雲豹自行發布的說明顯示，父親賴勁麟持有股權不到總數1%，不僅非大股東，更遑論是家族企業，賴勁麟就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證。

賴品妤說，她2020年首次參選，相關抹黑言論已經被大幅操作，這次又冷飯熱炒，還炒到快燒焦，執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。

賴品妤表示，侯友宜競選辦公室為了掩飾能源政策的荒謬，聯手被自己揭露錯誤的白營網紅發動攻擊，動用網軍猛攻她，意圖把賴品妤選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。

賴品妤說，侯友宜違背立場大轉彎的倡議，主張核一至核三廠延役，核四廠重啟，就是為了要討好深藍選民，但是根據他發布的資料，預計在2030年達成的再生能源配比27%，與民進黨政府的30%規畫大同小異。

賴品妤表示，民眾黨總統參選人柯文哲提出2030年40%，遠高於民進黨政府，也就是說兩個在野黨，一來認同民進黨的能源方向，二來卻大肆以不實資訊抹黑，實為意圖欺騙民眾。