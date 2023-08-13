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怒批民進黨奧步 侯友宜：「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」案是講光電弊案

聯合報／ 記者卜敏正／高雄即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，現場湧入近2000名支持者。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，現場湧入近2000名支持者。記者卜敏正／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今訪高雄，並參加林皇宮千人團結相挺大會，侯由黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠等人陪同進場，受到支持者熱情歡迎、爭相握手，他再次強調「高達6成多民意希望下架民進黨」，民進黨弊案太多、算不完，他當選總統要成立特偵組一條一條算清楚。

侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，現場湧入近2000名支持者，侯從入場到上台短短50公尺，走了約5分鐘，現場旗海飄揚、凍蒜聲不斷，侯上台後也怒批民進黨「奧步」、弊案連連。

侯友宜受訪表示，民進黨選舉都是「奧步」，就是不斷抹黑造謠，把餵葯搞成餵毒，最後成烏龍案，賴清德也不道歉；「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」案是講光電弊案、至今沒有水落石出，他只要當選總統一定一件件查清楚。

侯友宜說，民進黨做得不好不只是兩岸問題，內政上也弊案叢叢，從光電、高端到詐騙集團，連前二天說的毒品案，以前製造販賣要判死刑、無期徒刑，現在卻要減刑？這把社會搞得大家都難過、一定要讓民進黨下台。

侯友宜強調，民進黨弊案實在太多、算也算不完，他當選總統要成立特偵組一條一條算清楚，還給人民公平正義，這也是他40多年來悍衛人民生命財產，守護台灣人民的公平正義。

侯友宜說，民進黨亂花錢、沒有財政紀律，前瞻預算編列成特別預算，變成像常態編列一樣，數兆元就「一直借、一直開」，留下的債務都交給子孫承擔，這種可惡的政府必須下台。

他說，以前的民主是「人民做主」，現在民主變成「民進黨做主」，這幾年大家給民進黨機會，即然做不好就下台。

國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，現場湧入近2000名支持者。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，現場湧入近2000名支持者。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，黨主席朱立倫陪同進場。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會，黨主席朱立倫陪同進場。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會。記者卜敏正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參加林皇宮千人團結相挺大會。記者卜敏正／攝影

民進黨 侯友宜 特偵組

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