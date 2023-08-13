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賴清德躺著選都會上？徐巧芯：誰保送賴清德 我就討厭誰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

網路節目《REAL TALK真實對話》昨邀請4名藍綠立委參選人，主持人廖筱君首先提問4組總統候選人中支持誰、討厭誰、也可以選擇的人是誰？國民黨北市立委參選人徐巧芯表示，最支持國民黨總統參選人侯友宜，最討厭民進黨總統參選人賴清德，「誰保送賴清德，我就討厭誰」。

徐巧芯說，她自己是國民黨的，主要競爭對手就是民進黨，所以最討賴清德，「誰保送賴清德，我就討厭誰」，若在野黨還要分很多組候選人出來選，讓賴清德「躺著都會選上」，侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘則是「直接躺平」；2024大選的原則就是「政黨輪替、國會過半」，在這前提下都有很多討論空間。

徐巧芯表示，選舉理念是很重要的，但這幾個月以來，國民黨內家務事過多攤在台面上，讓大家誤以為只要選贏、不顧理念，實際上為什麼強調要政黨輪替、國會過半，當然是希望如果能做到，國民黨的理念才能夠推廣出去，無論是兩岸、能源政策，和民進黨是不同路線。

徐巧芯提到，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰認為若要整合，還是要以國民黨人選做為正選，因為不見得其他人的理念跟國民黨一樣，所以藍白在總統大選是否能夠整合成功，完全要看緣分，也不一定要整合成功才行，今天光在野黨就有三組參選人，基本上連選贏的機會都沒有，再多好的理念，沒有勝選都沒辦法實踐。

徐巧芯指出，很多民調都顯示出，有6成民眾希望下屆不要讓民進黨繼續做，要換黨做做看，在野黨要反映民眾心聲，是否應該要把民眾希望政黨輪替的方針，當成主要目標。

國民黨 賴清德 徐巧芯

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