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陳以信疑賴接待規格 黃重諺：台美關係遠勝上次藍執政

聯合報／ 記者丘采薇／紐約即時報導
副總統賴清德抵達紐約，接受僑胞迎接。圖／總統府提供
副總統賴清德抵達紐約，接受僑胞迎接。圖／總統府提供

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國紐約，由駐美代表蕭美琴及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯接機，國民黨立委陳以信指美方接機規格不如預期，總統府副秘書長黃重諺表示，這幾年台美關係遠勝於國民黨上一次執政，應該沒有陳以信說的問題。

陳以信表示，2012年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境美國紐約時，美國在台協會主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約接機，象徵對台美關係高度重視。他指出，這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不欲美中關係受到賴過境的衝擊。

黃重諺說，羅森伯格已經在推特對賴清德表達歡迎，也說明無法在紐約接機是因為參加妹妹的婚禮，賴清德也表示祝福。

黃重諺表示，就台美關係而言，過去幾年來，台美雙方在各個層面，無論是安全、經貿、產業等各方面關係緊密，應該都遠勝於陳以信在上一次國民黨執政的發言人任內。外交工作是長期累積，這不是一個比較，最重要的是賴清德這次行程都是在台美緊密聯繫及高度默契上進行，應該沒有陳以信說的這個問題。

黃重諺說，羅森伯格很早說明妹妹要結婚，府方尊重，感到高興，但這是對方的私事，府方不會在公事上宣布，總是要對方自己來發言。

美國在台協會 陳以信 賴清德

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