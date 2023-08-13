總預算創新高 藍委批政策炒短線、施政亂無章法

中央政府明年度總預算擬再創新高，歲出2.88兆元，歲入2.7兆元。國民黨立委李貴敏今天表示，民進黨執政下，各類預算越編越多，歲出歲入短差日益加劇，讓人怵目驚心；失控的預算，惡化的財政，加上施政不透明，難怪政府離人民越來越遠，更是和世界脫軌。

李貴敏指出，民進黨不但不思改進，還濫開支票猛灑幣，加上特別預算常態化，大開舉債巧門；無視債務負擔，只透過補貼與政策買票討好選民，再加上政策炒短線，施政亂無章法，只看顏色的無良作為，理所當然的把債留子孫，毫無手軟的揮霍下任政府和人民辛苦血汗錢，劣跡斑斑的惡行處處可見。

李貴敏表示，馬總統上任碰上美國2008年金融風暴導致全球經濟衰退，加上歐債危機﹑美元升息、人民幣貶值等衝擊等，導致經濟數據不佳。即便如此，各類預算編列依舊穩健，歲出歲入均控制在2兆元以下。

她說，反觀民進黨執政後，藉著一黨獨大的國會優勢，對行政部門預算浮編全力買單，用各項補貼討好選民，掩飾事實真相。幾年下來，自2020年起，總預算已超出2兆元以上，去年度總預算歲出部分暴增到2.7兆元以上，以致學者預估總預算破3兆元已迫在眉睫。

李貴敏指出，各類預算浮編，還把諸多預算項目塞入特別預算，藉以迴避公共債務法有關舉債上限規範，打腫臉充胖子，在國內外大撒幣。決算報告出爐，不論隱藏在機密下的項目，一般預算執行成效，不堪入目，驗證一堆未經完整規畫的項目，只要包裝一下，硬要全民買單。馬政府僅編列7項總計7953億元的特別預算，民進黨七年間通過13項特別預算共計2.4兆元，相當於馬政府3.14倍。

李貴敏說，民進黨執政，對人民超徵的稅收，不但越來越多，預算也越編越高，國債更是越還越多。在推動國家基礎建設或經濟發展上面，卻毫無進展。以13項特別預算為例，財源主要依賴舉債2兆2586億元，以及移用以前年度歲計賸餘2250億元。

她表示，疫後強化經濟特別預算財源，移用歲計賸餘1800億元，還是在野黨努力爭取來的，不然官員還想舉債，擺出一副債多不愁，你奈我何的模樣，大家實在不能再放縱這個效率不彰的無能無為政府擺爛下去。