陸客團引爆雙姝戰火 李彥秀、吳欣岱觀光政策隔空互槓

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨港湖區立委參選人李彥秀。圖／引用自李彥秀臉書
國民黨港湖區立委參選人李彥秀。圖／引用自李彥秀臉書

2024立委選戰開打，國民黨港湖立委參選人李彥秀昨天砲轟「民進黨發展觀光空白支票，空口白話！問題在腦袋」後，引爆與有意參選港湖的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱隔空交火。吳欣岱指李彥秀不要滿腦子想著中國，好好望向全世界，或許會有更加實際且不被意識形態綁架的論述，李彥秀則回嗆，很遺憾，顯然吳欣岱沒有看到她對整體觀光政策的苦口婆心。

吳欣岱在臉書提到，開放中客就是最政治的選項，很遺憾國民黨議員看不懂。李彥秀説她沒有看到她文章中的「苦口婆心」，其實如果是真的為台灣觀光產業好，就不會同時要減少補助依賴讓觀光產業轉型，同時又要開放中客。因為發展能與自由行配合的多元化、在地化精緻旅遊才是國際趨勢，這與開放中客團來台與觀光產業轉型本質上就是衝突的。

李彥秀則反擊，政府應該協助建立良好產業環境與市場，而不是只有補助與紓困。除必要紓困之外，更要有整體觀光發展及吸引國際觀光客的產業政策。現階段沒有足夠的國際觀光客是事實。執政黨要斷絕中國大陸的市場，就要想辦法幫助尋找替代的觀光客來源，這是觀光業者共同的心聲。

吳欣岱還以戒毒為例，表示這根本像是要一個人脫離毒癮，卻譴責勒戒所不給他毒品是一樣的道理。更何況，開放中客就是最政治的選項！中國政府把中客當作影響他國內政的籌碼，早已是國際公認的事實，國民黨看不見就是看不見。

吳說，最諷刺的是，她完全同意產業轉型不能只靠補助。但李彥秀提出來幫助轉型的選項是什麼？是開放中客？讓產業不只不會朝精緻旅遊轉型，還會開倒車變成一條龍產業鍊這種自相矛盾的主張，這才是深陷政治泥沼，而且是大中國意識的泥沼。

李彥秀則批評吳說，可惜，當她認真討論台灣觀光產業困境，為業者與從業人員請命的時候，民進黨與吳欣岱還陷在「意識形態」思維與「政治泥沼」之中，大玩泥巴戰，毫無自知，樂在其中。政府存在的目的是為人民造福，民代存在的本質是為民眾請命。「兩岸和平，有序交流」是絕大多數台灣人民的心聲，政治之外，應該多點理性、多點人性。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。引用自吳欣岱臉書
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。引用自吳欣岱臉書

李彥秀 吳欣岱 國民黨

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