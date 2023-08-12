黃國昌控助郭哲敏等購地 鄭文燦：惡意羅織罪名

前立委黃國昌於直播中披露，行政院副院長鄭文燦曾為「PG Talk」大力宣傳，力挺PG Talk總裁林秉文，疑似與郭哲敏等人，2020年突然在捷運GE01站原址桃園八德大量購入土地有關。鄭文燦今晚在臉書駁斥，這是典型的惡意羅織罪名，反酸黃國昌「雙標戰神」淪落至此，實在令人搖頭。

鄭文燦說，依照黃國昌的邏輯，他也為黃國昌站過台，難道黃家的違建也與我有關？看完黃國昌對他的抹黑、指控，才知道原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據。「這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗」。

鄭文燦強調，對於黃國昌的抹黑指控，他表示，「桃園捷運綠線延伸線」已通過可行性研究，目前已經進入綜合規劃審議。在地方階段，市府必須尊重專業及民意，包括路線、場站及營運規劃，任何決定也要經過地方的公聽會，引入地方居民的意見，讓計畫更專業、更透明、更公開、更客觀。

鄭文燦指出，在他擔任桃園市長任內，對於捷運GE01站的規劃，我主持專案會議時，決議GE01站附近地區不推動新增或是擴大都市計畫，因此，附近地區土地，仍然保持現狀，也就是維持非都市土地特定農業區，沒有變更地目的機會，當然也不會圖利，更不會有暴利。

鄭文燦稱，黃國昌的指控，只要隨便問一下地方的仲介公司，或者查詢土地實價登錄的資料（一坪約3萬左右），就知道價格並未太多變動，更沒有一坪20萬。而這個他主持的專案會議，也有白紙黑字的公文紀錄，都可以調閱查證。GE01站附近地區，從過去到現在，都是特定農業區，保持現狀，不得變更地目。GE01站位置調整的相關討論，主要是綠線捷運工程顧問公司（PCM）的建議及地方發展的考量。該案工程顧問公司考量日後營運管理，將儲車場與主軌間由平面過軌改成立體過軌，因軌道坡度限制必須過軌長度需拉長，建議調整GE01站往西移動。

鄭文燦提到，另外一個考量是如此比較接近霄裡生活圈，符合霄裡地方居民的期待。他接受這樣的建議，但確切位置為何，並沒有任何指示，這還是要由捷運專業單位來決定。在他任內，既然正式決定不做GE01站附近地區任何新增都市計畫，如果要圖利任何地主，不可能做出完全相反的決策，讓土地保持現狀，不得變更。黃國昌用魚目混珠的手法，把購地與車站選址，做了不當連結，這是真實的惡意。以上這些資料，去年選舉時桃園市議員凌濤已經抹黑過一次，也已經提告。捷運綠線延伸線在不同階段，地方都有舉行公聽會，也有媒體的報導。任何人要得到相關資訊並不困難。

鄭文燦表示，「翁振富曾任多屆桃園市市民代表，我在桃園從議員到市長，時間超過二十年，他擔任扶輪社長，我受邀上台致詞，他當時官司也尚未定讞。這不該被扭曲、任意編故事抹黑。林秉文則是因為PGtalk在桃園舉辦公益捐贈，我代表市府參加，因此才有互動，其他縣市的藍綠地方首長，也是同樣應邀上台。而林秉文的其他狀況，我無法事前得知，更無法預知郭案，而可以事前迴避參加該公司的活動。至於郭哲敏，我跟他沒有往來，也根本不知道他是誰。」

鄭文燦強調，他擔任桃園市長八年，參與各式活動不計其數，我合照過的人更是成千上萬，他無法全面了解所有曾經和他合影的人，用幾張照片就編故事誣陷他，這實在是太廉價的指控，是典型的惡意羅織罪名。

鄭文燦總結，他和黃國昌也有合照，黃當年在台大小他幾屆，黃過去稱呼他學長，而他也在選舉時幫黃站台。這樣說來，難道黃國昌家裡的違建也與他有關嗎？是幫他家的違建背書嗎？黃國昌常用看圖說故事的方式，扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，黃卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。