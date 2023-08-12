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廟口開講提陳進興 侯友宜：讓大家知道做人要有信任、說話算話

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。記者吳淑玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。記者吳淑玲／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官時的狀況，當時他如果沒有信用帶槍進入，「會不會被打死就不知道了」，強調「做人要有信任，說話算話」。

侯友宜說，當年陳進興挾持南非武官，他趕到現場在門外打電話給陳進興，要他不能再開槍，不能打傷裡面的人，但剛說要好好談時，突然槍聲大作，不知是陳進興緊張還是外面警察同仁緊張，雙方對開上百發子彈，他站在門口牆邊也要躲子彈，聽到裡面有人受到槍傷哀嚎。

陳進興一直罵他沒有信用，他解釋沒有下令開槍，後來陳進興同意他卸下槍進到官邸，「子彈是不長眼睛」（突響起槍聲配樂），他也會害怕，但為了要救人還是要硬著頭皮進去，一進去就被要求雙手舉高、被用槍舉頭，陳進興搜他身時，當天如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」。

侯友宜說這個例子，就是要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。還有在「最危險的時候，叫你擔你不能不擔！」再次強調，會以40年刑事警察，打死無不退的精神，堅持參選到底；向選民喊話一起站出來，顧台灣要和平，顧台灣不能戰爭，給下一代沒有戰爭的和平日子。

侯友宜今天在台南開講一再強調南部人重情、重義，說話算話，說出去一定要做得到，這是最重要的；侯友宜和鴻海創辦人郭台銘之間為了「誠信」論戰，今天廟口開講以「陳進興」暗諭要有誠信，再掀起討論。

國民黨總統參選人侯友宜（左二）今天到台南興濟宮參拜及進行廟口開講。記者吳淑玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左二）今天到台南興濟宮參拜及進行廟口開講。記者吳淑玲／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 陳進興

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