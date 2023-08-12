影／治水經費高雄、台南35% 南投縣副縣長：防災經費常被打回票

南投縣仁愛鄉卡努颱風受災最嚴重，關於各縣市治水防洪經費多少也引起討論。南投縣副縣長王瑞德說，高雄、台南市水患治理占去水利署治水經費35%，南投縣因多山區，以土石流防治為主，由農委會（農業部）編列預算經費不多，縣府申請補助常被打回票，希望這次災情過後，中央能多支持南投縣治山防災及水土保持經費。

王瑞德曾任水利署長，也是水利專家。他說，仁愛鄉發生土石流，和高雄市、台南市水患治理不同。山區做的是治山防災及水土保持，水利署則是在易淹水地區進行河川、區域排水治理和水環境改善。

王瑞德說，國民黨執政時代，提出8年800億「易淹水地區水患治理計畫」，定義淹水高度超過50公分才有受災戶的淹水救助，淹水30公分才發警戒。從民國95年102年，水利署分別給高雄市110億、台南市172.5億，當時賴清德擔任台南市長，陳菊擔任高雄市長時，中央不分黨派，撥了很多經費給高雄、台南，就占水利署治水經費35%，其餘65%才分配給其他19個縣市。

而103年開始到108年的「流域綜合治理計畫」，水利署經費420億元，台南市、高雄市也分配大部分經費，民進黨執政後，改為前瞻計畫。

至於山區水土保持與治山防災，農委會編的經費不多，南投縣府向水保局申請經費，也常被打回票，得到的經費是微乎其微。

王瑞德說，南投山區易發生土石流災害，農業部已經成立，希望多提供治山防災及水土保持經費，也期盼中央支持南投縣，減少土石流災害。