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中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

賣一級毒品判無期違憲 藍委：大法官對不起受害家庭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今批評，販毒是上游源頭供應毒品，賺不義之財，大法官對他們發憐憫，對不起千萬因為吸毒而導致家破人亡的家庭。聯合報系資料照／記者屈彥辰攝影
國民黨立委賴士葆今批評，販毒是上游源頭供應毒品，賺不義之財，大法官對他們發憐憫，對不起千萬因為吸毒而導致家破人亡的家庭。聯合報系資料照／記者屈彥辰攝影

按照現行法規，若販賣一級毒品，無期徒刑為最輕刑度，有毒販認為罪刑太重，對此大法官憲法法庭認為，不符合比例原則，部分違憲，要求相關機關，兩年內完成修正。國民黨立委賴士葆今批評，販毒是上游源頭供應毒品，賺不義之財，大法官對他們發憐憫，對不起千萬因為吸毒而導致家破人亡、妻離子散的家庭。

賴士葆說，真的不明白蔡政府怎麼了？再怎麼任性、愚蠢，也不應該不顧社會觀感擁抱販毒和吸毒者。毒品為害家庭社會至鉅，戕害身心健康無庸贅述。日前在立法院修外役監條例，在眾人皆曰不可的情況下，蔡政府放寬菸毒販者可以申請外役監，讓各界譁然。現在蔡英文總統提名的大法官同情販毒者被告量刑太重，所以對販毒者減刑，台灣的司法何以沉淪至此？

賴士葆表示，在整個毒品的生態鏈當中，販毒是上游源頭供應毒品，賺的是傷天害理的不義之財，做的是天理不容的暗黑產業，大法官對他們發憐憫，真的對不起千千萬萬因為吸毒而導致家破人亡、妻離子散的家庭。

賴士葆指出，難怪長期在基層協助戒毒的精神科醫師要重炮抨擊：「給全國一直在努力進行毒品防制的警政、醫療、檢察官等人員潑一盆冷水。」戒毒的成功機率很低，一旦吸毒就像走向不歸路，即使出獄也很難對抗周遭販毒者毒品的誘惑。為了賺取毒品的暴利，不只成人染毒受害，連青少年也是毒品販子染指的對象，毒品變裝成咖啡和糖果進入校園，泛濫成災，連國小學生都受到毒害。

賴士葆強調，精神科醫生說大法官為一級毒品販者減刑的這個判決讓販毒者放鞭炮。難道選舉使人瘋狂，是為了搶吸毒和販毒者的選票嗎？這次的判決使得大法官也淪為恐龍法官的形象。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大法官憲法法庭認為，販毒即判無期徒刑，不符合比例原則，部分違憲，要求相關機關，兩年內完成修正。國民黨立委賴士葆今批評，販毒是上游源頭供應毒品，賺不義之財，大法官對他們發憐憫，對不起千萬因為吸毒而導致家破人亡的家庭。圖／賴士葆臉書
大法官憲法法庭認為，販毒即判無期徒刑，不符合比例原則，部分違憲，要求相關機關，兩年內完成修正。國民黨立委賴士葆今批評，販毒是上游源頭供應毒品，賺不義之財，大法官對他們發憐憫，對不起千萬因為吸毒而導致家破人亡的家庭。圖／賴士葆臉書

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