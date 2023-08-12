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預算惹議？重提韓國瑜欲疏濬前鎮漁港 蘇貞昌：不分黨派81億一次做好

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，獲得81億元補助，國民黨對此事大加批評。行政院前院長蘇貞昌（圖）今在臉書發文，表示在高雄市前市長韓國瑜時代，爭取3000萬，希望疏濬汙泥和改善停車場，他認為做事不分黨派，前鎮漁港重要，要就一次做到好。圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片
高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，獲得81億元補助，國民黨對此事大加批評。行政院前院長蘇貞昌（圖）今在臉書發文，表示在高雄市前市長韓國瑜時代，爭取3000萬，希望疏濬汙泥和改善停車場，他認為做事不分黨派，前鎮漁港重要，要就一次做到好。圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，獲得81億元補助，國民黨對此事大加批評。行政院前院長蘇貞昌今在臉書發文，表示在高雄市前市長韓國瑜時代，爭取3000萬，希望疏濬汙泥和改善停車場，他認為做事不分黨派，前鎮漁港重要，要就一次做到好。

蘇貞昌說，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值。在韓國瑜市長時代，向政院爭取3000多萬，希望用來進行疏濬汙泥和改善停車場。

蘇貞昌強調，他做事不分黨派，對農委會說：「前鎮漁港這麼重要。要做，就一次做到好！台灣才能跟世界拚！」

蘇貞昌表示，已經用了五十年的漁港，港不夠深、市場動線不良、污水更無處排放。更讓台灣人不好意思的，是讓外籍漁工只能在路邊洗澡，沒有能好好休息的地方。蔡政府投注81億預算，讓前鎮漁港周邊軟硬體一次到位，改善污水處理，吸引更多觀光客，也提升漁工人權。

蘇貞昌提到，這個建設得到各漁業領袖的支持，他與高雄市長陳其邁特別到場感謝漁民，也希望他們繼續提供專業的意見，讓台灣漁業再興旺五十年。

蘇貞昌 前鎮漁港 韓國瑜

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