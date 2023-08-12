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賴清德出訪巴拉圭過境美國 綠委：提升台灣國際能見度
副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。因賴清德同時具有民進黨總統參選人身分，外界關注美方接待規格。民進黨立委許智傑表示，此次副總統出訪，正值選舉前敏感時機，中國也宣布軍演，因此會採比較務實、彈性、低調的方式互動，以拜訪台僑、社團為主軸。
許智傑表示，巴拉圭總統就職，是國際上重要外交場合，想必可以結交許多國際友人，提升台灣國際能見度，不僅是關注台美互動而已，也讓國人跟世界肯定賴清德有能力做好外交事務。
不過，許智傑認為，因正值選舉前敏感時機，若有官方互動交流也會在檯面下，等回台後再公布外交成果的影片或照片。
民進黨立委王定宇說，賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與其關心美國或巴拉圭政壇的互動，更要關切美國派出代表團的層級，以及如何跟賴清德互動；巴拉圭總統就職典禮，台灣不只被世界看見，賴清德如何跟各國領袖互動，是值得觀察的重點。
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